Brawo, brawo! Polka mistrzynią świata! Zachwycał się nią sam Mbappe

Agnieszka Mnich to jedna z najbardziej utalentowanych polskich zawodniczek freestyle footballu. To, co wyczynia z piłką, często przechodzi ludzkie pojęcie. Doceniają ją zarówno eksperci, kibice, jak i jurorzy na całym świecie, o czym świadczą też liczne medale. Przygodę z tą dyscypliną sportu rozpoczęła w 2013 roku, a już pięć lat później święciła największy sukces, a więc mistrzostwo świata. Wówczas jej kariera nabrała rozpędu. Dość powiedzieć, że w niedzielę 26 listopada wywalczyła... piąty złoty medal na tej imprezie.

REKLAMA

Zobacz wideo Reprezentacji Polski brakuje liderów. Probierz komentuje: Robert w tym pomagał

Agnieszka Mnich dokonała historycznej rzeczy. Została mistrzynią świata we freestyle footballu. I to po raz... piąty

Tegoroczne mistrzostwa świata we freestyle'u odbywały się w Nairobi. Polka znów dotarła do finału i podobnie jak przed rokiem, nie dała szans Jasmijn Janssen. Tym samym obroniła tytuł. Był to dla niej piąty triumf w ciągu sześciu lat na imprezie tej rangi. Złoty krążek zdobywała w 2018, 2019, 2021, 2022 i teraz, w 2023. Dodatkowo na koncie ma też dwa mistrzostwa Europy. Święciła je w latach 2017 i 2019.

Po brązowy medal w rywalizacji w Nairobi sięgnęła z kolei Laura Biondo. Mnich zdążyła już pochwalić się sukcesem w mediach społecznościowych. "Bóg znowu to zrobił. Mam niewyobrażalne szczęście i po raz piąty w karierze zostałam mistrzynią świata. Gratuluję też legendzie, Erlengowi Fagerliemu, 10. tytułu mistrza świata! Najwspanialszy w historii" - pisała na Instagramie. Podziękowała również partnerowi, Patrickowi. "Dziękuję za wsparcie! Za wszystkie przygotowania, itp.! Cieszę się, że jesteś częścią mojego życia" - dodała.

Pod postem pojawiło się wiele gratulacji i słów uznania dla Polki. "Najlepsza", "Jesteś wspaniała", "Zasłużyłaś na to", "Ciężka praca popłaca" - to tylko kilka komentarzy.

Mnich imponuje. Z uznaniem patrzył na nią sam... Mbappe

Ostatnio o Mnich zrobiło się głośno za sprawą jej spotkania z zawodnikami Paris Saint-Germain. Na jednym z treningów paryżan pochwaliła się umiejętnościami i zaprezentowała kilka efektownych trików.

Pod ich wrażeniem był przede wszystkim Kylianem Mbappe. Polka udostępniła nawet na Instagramie nagranie z Francuzem, na którym ten z uznaniem patrzy na występ naszej zawodniczki. On także popisał się kilkoma sztuczkami żonglerskimi.

"To była wielka przyjemność spotkać Kyliana Mbappe! Taki wspaniały, zabawny i pełen szacunku facet. Bóg jest bardzo dobry" - napisała Polka na Instagramie.