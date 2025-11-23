Marcin Najman w sobotni wieczór został zdemolowany ciosami przez Pawła "Scarface'a" Bombę na gali Fame MMA 28 rozegranej w Warszawie. "Bomba od początku ruszył mocno na Najmana i naruszył go ciosami. "Cesarz" w końcu po jednym z ciosów padł na deski, a rywal poczuł krew. Kolejne uderzenia spadały na Najmana, aż jego narożnik musiał zareagować i przerwać ten pojedynek poprzez rzucenie ręcznikiem!" - pisał Bartosz Królikowski ze Sport.pl.

Marcin Najman mówi pas

Marcin Najman po zakończeniu pojedynku z Bombą ogłosił zakończenie kariery we freak fightach i symbolicznie zostawił rękawice w oktagonie.

- Zakończyłem karierę. To była moja ostatnia walka, ostatni raz widzieliście mnie w formie zawodnika. To jest decyzja przemyślana, a nie z dziś. Nawet, jakbym dziś wygrał, to i tak byłby koniec. Walczyłem 28 lat. W 1997 roku pojechałem na swoje pierwsze zawody w kick-boxingu. To jest naprawdę szmat czasu. Ja dziś nie zauważyłem ciosu, nie czułem dystansu, to jak mogę rywalizować z młodymi. To jest bez sensu - powiedział Marcin Najman w rozmowie z MMA-bądź na bieżąco.

46-letni Najman dodał również, że to nie wiek jest przyczyną, że kończy karierę w MMA.

- Pewnych rzeczy się nie oszuka. Tu nie chodzi o to, ile mam lat, ale jaki mam przebieg. Mówię dość, pas, ta decyzja nie zostanie zmieniona. Z jednej strony jest smutek, a z drugiej otwiera się nowy etap życia - dodał Najman.

Całą rozmowę można zobaczyć w linku poniżej.

Najman w MMA miał bilans w swojej karierze - 6 zwycięstw oraz 12 porażek.

