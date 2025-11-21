Wstrząs w świecie boksu po decyzji Usyka. Oto najnowszy ranking sił

Ołeksandr Usyk to jeden z najlepszych pięściarzy w historii boksu. Nie dość, że pewnie pokonał w lipcu w rewanżowym boju Daniela Duboisa, to po raz drugi w karierze został niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Po czterech miesiącach niespodziewanie zdecydował się zrezygnować z tytułu mistrza świata World Boxing Organization. "Jego kariera jest jedną z najbardziej wyjątkowych oraz historycznych w nowoczesnym boksie" - przekazała organizacja w oficjalnym oświadczeniu.
Fani zastanawiali się, dlaczego Ukrainiec zrezygnował z tytułu. Jedni mówili, że chce sobie zrobić dłuższą przerwę od boksu, natomiast drudzy, że zwyczajnie nie interesuje go pojedynek z Fabio Wardleyem, który według WBO musiałby być jego kolejnym przeciwnikiem. - Myślę, że Ołeksandr postąpił słusznie - walka z Wardleyem nie ma żadnej wartości: ani sportowej, ani medialnej - powiedział promotr Aleksander Krasiuk.
Organizacja WBO właśnie zaktualizowała ranking wagi ciężkiej po decyzji Usyka. Ten został usunięty z zestawienia, gdyż zgodnie z regulaminem organizacji, pięściarz nie może być klasyfikowany, jeśli posiada tytuły w innych federacjach. Tymczasowy mistrz Fabio Wardley (20-0-1, 19 KO) został zatem mianowany na pełnoprawnego mistrza.
Wardley po raz ostatni wszedł do ringu 20 października, kiedy gremialnie skreślany znokautował Josepha Parkera. Drugie miejsce w rankingu okupuje Moses Ithauma, który pokonał w sierpniu rodaka Dilliana Whyte'a i zdobył pas WBO Inter-Continental. Na następnych lokatach plasują się: Filip Hrgović, Zhang Zhilei oraz Daniel Dubois.
Niewykluczone, że Usyk może niedługo stracić kolejny tytuł. Portal sport.ua poinformował, że pod koniec miesiąca, podczas ważnego spotkania z władzami, prezes organizacji WBC Mauricio Sulaiman planuje omówić plany na przyszłość pięściarza. Usyk zdążył już potwierdzić, że pojawi się na miejscu. Jeśli odmówi wyjścia do ringu z wygranym starcia Agit Kabayel - Damian Knyba, zostanie pozbawiony pasa.
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!