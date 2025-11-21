Powrót na stronę główną
Wstrząs w świecie boksu po decyzji Usyka. Oto najnowszy ranking sił
Ołeksandr Usyk podjął ostatnio niespodziewaną decyzję i zrezygnował z tytułu mistrza świata World Boxing Organization. Wiele wskazuje na to, że powodem miała być niechęć do starcia z Fabiem Wardley'em. Organizacja właśnie zaktualizowała ranking wagi ciężkiej i doszło do niemałych zmian.
Ołeksandr Usyk
Ołeksandr Usyk to jeden z najlepszych pięściarzy w historii boksu. Nie dość, że pewnie pokonał w lipcu w rewanżowym boju Daniela Duboisa, to po raz drugi w karierze został niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Po czterech miesiącach niespodziewanie zdecydował się zrezygnować z tytułu mistrza świata World Boxing Organization. "Jego kariera jest jedną z najbardziej wyjątkowych oraz historycznych w nowoczesnym boksie" - przekazała organizacja w oficjalnym oświadczeniu.

Usyk skreślony. Oto aktualny ranking organizacji WBO

Fani zastanawiali się, dlaczego Ukrainiec zrezygnował z tytułu. Jedni mówili, że chce sobie zrobić dłuższą przerwę od boksu, natomiast drudzy, że zwyczajnie nie interesuje go pojedynek z Fabio Wardleyem, który według WBO musiałby być jego kolejnym przeciwnikiem. - Myślę, że Ołeksandr postąpił słusznie - walka z Wardleyem nie ma żadnej wartości: ani sportowej, ani medialnej - powiedział promotr Aleksander Krasiuk.

Organizacja WBO właśnie zaktualizowała ranking wagi ciężkiej po decyzji Usyka. Ten został usunięty z zestawienia, gdyż zgodnie z regulaminem organizacji, pięściarz nie może być klasyfikowany, jeśli posiada tytuły w innych federacjach. Tymczasowy mistrz Fabio Wardley (20-0-1, 19 KO) został zatem mianowany na pełnoprawnego mistrza.

Wardley po raz ostatni wszedł do ringu 20 października, kiedy gremialnie skreślany znokautował Josepha Parkera. Drugie miejsce w rankingu okupuje Moses Ithauma, który pokonał w sierpniu rodaka Dilliana Whyte'a i zdobył pas WBO Inter-Continental. Na następnych lokatach plasują się: Filip Hrgović, Zhang Zhilei oraz Daniel Dubois.

Aktualny ranking WBO w wadze ciężkiej:

  • Fabio Wardley (Wielka Brytania) - mistrz
  • 1. Moses Ithauma (Wielka Brytania)
  • 2. Filip Hrgović (Chorwacja)
  • 3. Zhang Zhilei (Chiny)
  • 4. Daniel Dubois (Wielka Brytania)
  • 5. Jared Anderson (USA)
  • 6. Dereck Chisora ??(Wielka Brytania)
  • 7. Nelson Hisa (Albania)
  • 8. Bakhodir Jalolov (Uzbekistan)
  • 9. Richard Torres (USA)
  • 10. Anthony Joshua (Wielka Brytania)

Niewykluczone, że Usyk może niedługo stracić kolejny tytuł. Portal sport.ua poinformował, że pod koniec miesiąca, podczas ważnego spotkania z władzami, prezes organizacji WBC Mauricio Sulaiman planuje omówić plany na przyszłość pięściarza. Usyk zdążył już potwierdzić, że pojawi się na miejscu. Jeśli odmówi wyjścia do ringu z wygranym starcia Agit Kabayel - Damian Knyba, zostanie pozbawiony pasa.

