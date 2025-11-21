Wstrząs w świecie boksu po decyzji Usyka. Oto najnowszy ranking sił

Ołeksandr Usyk to jeden z najlepszych pięściarzy w historii boksu. Nie dość, że pewnie pokonał w lipcu w rewanżowym boju Daniela Duboisa, to po raz drugi w karierze został niekwestionowanym mistrzem świata wagi ciężkiej. Po czterech miesiącach niespodziewanie zdecydował się zrezygnować z tytułu mistrza świata World Boxing Organization. "Jego kariera jest jedną z najbardziej wyjątkowych oraz historycznych w nowoczesnym boksie" - przekazała organizacja w oficjalnym oświadczeniu.

REKLAMA

Zobacz wideo BOGDANKA LUK Lublin pokonała JSW Jastrzębski Węgiel. Marcin Komenda MVP spotkania

Usyk skreślony. Oto aktualny ranking organizacji WBO

Fani zastanawiali się, dlaczego Ukrainiec zrezygnował z tytułu. Jedni mówili, że chce sobie zrobić dłuższą przerwę od boksu, natomiast drudzy, że zwyczajnie nie interesuje go pojedynek z Fabio Wardleyem, który według WBO musiałby być jego kolejnym przeciwnikiem. - Myślę, że Ołeksandr postąpił słusznie - walka z Wardleyem nie ma żadnej wartości: ani sportowej, ani medialnej - powiedział promotr Aleksander Krasiuk.

Organizacja WBO właśnie zaktualizowała ranking wagi ciężkiej po decyzji Usyka. Ten został usunięty z zestawienia, gdyż zgodnie z regulaminem organizacji, pięściarz nie może być klasyfikowany, jeśli posiada tytuły w innych federacjach. Tymczasowy mistrz Fabio Wardley (20-0-1, 19 KO) został zatem mianowany na pełnoprawnego mistrza.

Wardley po raz ostatni wszedł do ringu 20 października, kiedy gremialnie skreślany znokautował Josepha Parkera. Drugie miejsce w rankingu okupuje Moses Ithauma, który pokonał w sierpniu rodaka Dilliana Whyte'a i zdobył pas WBO Inter-Continental. Na następnych lokatach plasują się: Filip Hrgović, Zhang Zhilei oraz Daniel Dubois.

Aktualny ranking WBO w wadze ciężkiej:

Fabio Wardley (Wielka Brytania) - mistrz

1. Moses Ithauma (Wielka Brytania)

2. Filip Hrgović (Chorwacja)

3. Zhang Zhilei (Chiny)

4. Daniel Dubois (Wielka Brytania)

5. Jared Anderson (USA)

6. Dereck Chisora ??(Wielka Brytania)

7. Nelson Hisa (Albania)

8. Bakhodir Jalolov (Uzbekistan)

9. Richard Torres (USA)

10. Anthony Joshua (Wielka Brytania)

Niewykluczone, że Usyk może niedługo stracić kolejny tytuł. Portal sport.ua poinformował, że pod koniec miesiąca, podczas ważnego spotkania z władzami, prezes organizacji WBC Mauricio Sulaiman planuje omówić plany na przyszłość pięściarza. Usyk zdążył już potwierdzić, że pojawi się na miejscu. Jeśli odmówi wyjścia do ringu z wygranym starcia Agit Kabayel - Damian Knyba, zostanie pozbawiony pasa.