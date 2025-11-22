47 sekund wystarczyło. Tak poradził sobie "Walduś Kiepski" w Fame MMA

Serial "Świat Według Kiepskich" odcinek nr 16 pierwszego sezonu. Widzimy w nim m.in. Waldka Kiepskiego przygotowującego się do walki w boksie. Ów odcinek wyemitowano po raz pierwszy w listopadzie 1999 roku. Teraz mamy listopad roku 2025 i okazuje się, że tamte sceny były niejako prorocze. Gdyż dokładnie 26 lat później "Waldek Kiepski" znów przygotowuje się do pięściarskiego starcia. Tylko że tym razem naprawdę.

Bartosz Żukowski, czyli aktor grający rolę w legendarnym polskim sitcomie, zdecydował się na walkę dla federacji Fame MMA podczas gali oznaczonej nr 28. Na zasadach właśnie boksu. Jego rywalem został kontrowersyjny youtuber Tomasz "Szalony Reporter" Matysiak, dla którego to już czwarte freakfightowe starcie w życiu, choć jak dotąd wygrał tylko jedno w marcu 2023 roku z Michałem Cichym. Zaś gdy ostatni raz oglądaliśmy go w akcji, a było to w czerwcu zeszłego roku podczas Clout MMA 5, został wręcz zmasakrowany w I rundzie przez byłego piłkarza Jakuba Rzeźniczaka.

Tomasz Matysiak znany jest m.in. z konfliktu z piosenkarką Dodą, więc nikogo nie zdziwiło, że do oktagonu wyszedł... do jej piosenki "Nie Daj Się". Cóż, faktycznie się nie dał, bo nie miał jak. Ta walka skończyła się ekspresowo. Matysiak przeprowadził dwie szarże w 47 sekund. Pierwszą posłał Żukowskiego na deski. Ten jeszcze wrócił do pojedynku. Druga dokończyła dzieła. Zasadniczo aktor nie padł nawet po konkretnym ciosie, tylko po prostu upadł na skutek nacierania rywala.

Nawet jak na standardy freakfightowe była to bardzo jednostronna walka. Matysiak nie dał Żukowskiemu żadnych szans. Niemniej po walce okazał mu szacunek, że w wieku 50-ciu lat się na coś takiego zdecydował.

