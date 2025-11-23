Najman znów padł na deski. Boniek nie mógł się powstrzymać

Marcin Najman zanotował kolejną porażkę i nie jest to żadne zdziwienie. Tym razem jego rywalem był Paweł "Scarface" Bomba. Ostatni raz ten zawodnik był widziany w oktagonie pod koniec 2022 roku, kiedy walczył z Mateuszem Murańskim. Później spędził dwa lata w więzieniu za oszustwa finansowe. Teraz wrócił do rywalizacji i nie dał "Cesarzowi" żadnych szans.

REKLAMA

Zobacz wideo Artur Szpilka wróci do freak fightów? "Obym nie musiał tam walczyć, ale życie pisze różne scenariusze"

Narożnik Najmana rzucił ręcznik

Bomba ruszył ostro na Najmana i w końcu ten padł na deski. Gdy to już się stało, to można było tylko czekać, kiedy walka się zakończy. Było widać, że "Cesarz" jest w ogromnych tarapatach. Po serii ciosów sędzia przerwał rywalizację, a w międzyczasie narożnik Najmana rzucił ręcznik.

Najman zanotował porażkę, ale najważniejsze wydarzyło się po walce. Otóż 46-latek ogłosił koniec kariery, zostawiając rękawice w oktagonie.

- To nie jest przypływ jakiejś chwili: ja dzisiaj definitywnie kończę. Dziękuję wszystkim. W formie zawodnika widzieliście mnie po raz ostatni - podkreślił "Cesarz", co spotkało się z reakcjami w mediach społecznościowych, ponieważ niektórzy nie wierzą, iż jego kariera się kończy.

Boniek reaguje. Wcześniej potrafił żartować z Najmana

"Cesarz co zrobił?" - tak na "wyczyny" częstochowianina zareagował Zbigniew Boniek. Jak widać, nawet legendę polskiej piłki interesowało, co stało się z 46-latkiem.

Panowie na co dzień darzą się sympatią i nie można wykluczyć, że w przyszłości zrobią akcję charytatywną, o czym dyskutowali niedawno w "Kanale Sportowym". Wcześniej natomiast Boniek wbił Najmanowi szpilkę.

- Ja go serdecznie lubię. Coś nas uczy. Głowa mu bardzo dobrze funkcjonuje, jest inteligentny, ale z tego powodu, że nigdy nikomu nie dał się trafić, bo zawsze szybciej odklepał - śmiał się były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

Najnowszy Magazyn.Sport.pl już jest! Polscy skoczkowie zaczynają sezon olimpijski, a eksperci Sport.pl opisują różne konteksty nadchodzącej rywalizacji. Pogłębione analizy, komentarze, historie i kapitalne wywiady przeczytasz >> TU