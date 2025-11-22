23 sekundy i koniec! Tak wyglądał rewanż byłego polskiego mistrza świata

W miniony piątek 21 listopada w Radomiu odbyła się gala Babilon MMA 55. Fani sportów walki obejrzeli dwanaście walk w tym jedną o pas mistrzowski w kategorii półciężkiej. O laur zawalczyli Szymon Kołecki z Marcinem Łazarzem. To ich drugie starcie. Przypomnijmy, że na gali nr 44 Kołecki poległ w drugiej rundzie. Tym razem było inaczej i mistrz olimpijski z Pekinu i srebrny medalista z Sydney pokonał rywala w trzeciej rundzie przez TKO.
To nie był jedyny rewanż, do którego doszło na gali Babilon MMA 55. Podczas tego wydarzenia mierzyli się także Krzysztof Głowacki z Jordanem Nandorem. Fighterzy mierzyli się ze sobą w innej federacji - KSW. Na 104. gali również się starli, ale pojedynek został uznany za nieodbyty po nieintencjonalnym faulu francuskiego pięściarza.
Pojedynek nie trwał zbyt długo. Nandor ruszył agresywnie na Głowackiego. W pewnym momencie przy siatce Francuz złapał w stójce za głowę byłego mistrza świata WBO w wadze junior ciężkiej. Polak nie miał jak się bronić i "odpłynął", padając później na deski. Pojedynek trwał 23 sekundy i zakończył się zwycięstwem Jordana Nandora.
Krzysztof Głowacki od 2023 roku walczy w MMA. Wcześniej dwukrotnie sięgał po tytuł mistrza świata WBO, a także jest młodzieżowym mistrzem Polski i medalistą mistrzostw Polski seniorów w kategorii super ciężkiej. Swój debiut w mieszanych sztukach walki odnotował na gali KSW 83: Colosseum 2 na PGE Narodowym. Mierzył się wówczas z Patrykiem "Glebą" Tołkaczewskim. Ten miał "Główkę" w dosiadzie, ale otrzymał niespodziewany cios sierpowy z dołu, od leżącego na plecach rywala. W programie Koloseum – Magazyn sportów walki otrzymał on statuetkę w kategorii Nokaut Roku 2023.
Później w KSW mierzył się z Dawidem Kasperskim i Jordanem Nandorem. Pierwszy pojedynek przegrał jednogłośną decyzją sędziów. Drugi pojedynek został uznany za nieodbyty po 20 sekundach po nieumyślnym trafieniu w oko przez Francuza. W sierpniu 2025 roku KSW poinformowało o rozwiązaniu kontraktu z Głowackim. Chwilę później został on zawodnikiem Babilon MMA.
