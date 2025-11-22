23 sekundy i koniec! Tak wyglądał rewanż byłego polskiego mistrza świata

W miniony piątek 21 listopada w Radomiu odbyła się gala Babilon MMA 55. Fani sportów walki obejrzeli dwanaście walk w tym jedną o pas mistrzowski w kategorii półciężkiej. O laur zawalczyli Szymon Kołecki z Marcinem Łazarzem. To ich drugie starcie. Przypomnijmy, że na gali nr 44 Kołecki poległ w drugiej rundzie. Tym razem było inaczej i mistrz olimpijski z Pekinu i srebrny medalista z Sydney pokonał rywala w trzeciej rundzie przez TKO.

REKLAMA

Zobacz wideo Walczył z Usykiem, był mistrzem świata. "Przedstawiano mnie jak mięso armatnie"

Nieudany rewanż Głowackiego na Nandorze

To nie był jedyny rewanż, do którego doszło na gali Babilon MMA 55. Podczas tego wydarzenia mierzyli się także Krzysztof Głowacki z Jordanem Nandorem. Fighterzy mierzyli się ze sobą w innej federacji - KSW. Na 104. gali również się starli, ale pojedynek został uznany za nieodbyty po nieintencjonalnym faulu francuskiego pięściarza.

Pojedynek nie trwał zbyt długo. Nandor ruszył agresywnie na Głowackiego. W pewnym momencie przy siatce Francuz złapał w stójce za głowę byłego mistrza świata WBO w wadze junior ciężkiej. Polak nie miał jak się bronić i "odpłynął", padając później na deski. Pojedynek trwał 23 sekundy i zakończył się zwycięstwem Jordana Nandora.

Zobacz też: Wstrząs w świecie boksu po decyzji Usyka. Oto najnowszy ranking sił

Krzysztof Głowacki od 2023 roku walczy w MMA. Wcześniej dwukrotnie sięgał po tytuł mistrza świata WBO, a także jest młodzieżowym mistrzem Polski i medalistą mistrzostw Polski seniorów w kategorii super ciężkiej. Swój debiut w mieszanych sztukach walki odnotował na gali KSW 83: Colosseum 2 na PGE Narodowym. Mierzył się wówczas z Patrykiem "Glebą" Tołkaczewskim. Ten miał "Główkę" w dosiadzie, ale otrzymał niespodziewany cios sierpowy z dołu, od leżącego na plecach rywala. W programie Koloseum – Magazyn sportów walki otrzymał on statuetkę w kategorii Nokaut Roku 2023.

Później w KSW mierzył się z Dawidem Kasperskim i Jordanem Nandorem. Pierwszy pojedynek przegrał jednogłośną decyzją sędziów. Drugi pojedynek został uznany za nieodbyty po 20 sekundach po nieumyślnym trafieniu w oko przez Francuza. W sierpniu 2025 roku KSW poinformowało o rozwiązaniu kontraktu z Głowackim. Chwilę później został on zawodnikiem Babilon MMA.