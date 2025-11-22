Niebywałe, co Najman zrobił po walce! To przejdzie do historii

Jeśli chcemy znaleźć w tym roku galę Fame MMA bez udziału Marcina Najmana, to musimy cofnąć się aż do lutego i gali Fame MMA 24. Od nr 25 począwszy samozwańczy "Cesarz" freak fightów wkracza do akcji na każdym wydarzeniu i nie inaczej było tym razem w Warszawie. Poprzednia walka nie skończyła się dla Najmana za dobrze, bo przegrał przez poddanie dźwignią na łokieć z Łukaszem "Tuszolem" Tuszyńskim.

Było dwóch rywali, była walka trzech przeciwników. Teraz rywal prosto po wyjściu z więzienia

Tym razem czekało go starcie w formule MMA z Pawłem "Scarface'm" Bombą. Zawodnikiem dawno nieoglądanym we freak fightach, bo ostatnio mierzył się pod koniec 2022 roku z Mateuszem Murańskim, gdy wygrał przez dyskwalifikację. Od tamtej pory nie dane mu było walczyć, gdyż... odsiedział w więzieniu dwuletni wyrok za oszustwo na kwotę 80 000 złotych. Po wyjściu nie porzucił swych "bitewnych" planów i tak oto doszło do walki z Najmanem.

Brutalnie i krótko. Wielki powrót "Scarface'a"

Bardzo krótkiej walki. Trwającej niecałą jedną rundę. Bomba od początku ruszył mocno na Najmana i naruszył go ciosami. "Cesarz" w końcu po jednym z ciosów padł na deski, a rywal poczuł krew. Kolejne uderzenia spadały na Najmana, aż jego narożnik musiał zareagować i przerwać ten pojedynek poprzez rzucenie ręcznikiem!

Najman kończy karierę! Szokujące ogłoszenie

Najman po chwili chwały w pojedynku trzech rywali na Fame MMA 26 wrócił do swojej standardowej formy. Czyli do zdecydowanych, szybkich porażek. Z kolei "Scarface" powrócił do freak fightów w doskonałej dyspozycji i wysłał sygnał, że w starciach z poważniejszymi przeciwnikami również może być bardzo niebezpieczny.

Ale uwaga! Być może najważniejsza rzecz stała się po pojedynku! Marcin Najman ogłosił zakończenie kariery we freak fightach i symbolicznie zostawił rękawice w oktagonie! Czy tym razem na stałe? Przekonamy się, ale jeśli tak, to z pewnością wydarzyło się właśnie coś historycznego dla freak fightów.

