FAME 28: ARMAGEDON. Sprawdź, kto wygrał walki w Warszawie [WYNIKI]

FAME MMA tym razem zawitało do Warszawy. Sobotnia gala FAME 28: ARMAGEDON wystartuje o godz. 20:00. Wielkie emocje rozgorzały jednak już wcześniej. Wszystko przez zamieszanie wokół jednej z walk, która najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku.

Nie będzie jednej z walk na FAME 28? Tajemnicze zniknięcie zawodnika

Chodzi o pojedynek Natana Marconia z Pawłem Jóźwiakiem. Ten pierwszy dzień przed galą nie stawił się na ceremonii ważenia. Nie wywiązał się także z innych obowiązków medialnych. Ba, organizatorzy utrzymywali, że nie mają z nim kontaktu. W tej sytuacji podali, że walka się nie odbędzie, chyba że Marcoń w ostatniej chwili jednak stawi się w ATM Studio.

W oktagonie powinniśmy zobaczyć za to Marcina Wrzoska i Pawła Tyburskiego. Obaj mają się bić w walce wieczoru i to nawet pomimo kontuzji kolana Wrzoska. Ich starcie będzie wyglądać bardzo nietypowo, bo będą walczyć... na siedząco.

Kogo zobaczymy na FAME 28? Tak wygląda karta walk

Poza nimi do rywalizacji przystąpi także "Walduś" z serialu "Świat według Kiepskich", czyli Bartosz Żukowski. Znany aktor stoczy pojedynek bokserski z Tomaszem "Szalonym Reporterem" Matysiakiem. Nie zabraknie także Marcina Najmana, który skrzyżuje rękawice z Pawłem Bombą. W programie jest także jedna walka z udziałem pań. Wezmą w niej udział Katarzyna "Laluna" Lirsz oraz Dorota "Gliniara" Kochanek. Oto jak prezentuje się pełna karta walk:

Karta wstępna:

[K-1, małe rękawice]: Erwin Burzyński pokonał Krzysztofa "Malicha" Maliszewskiego przez TKO w I rundzie

Krzysztofa "Malicha" Maliszewskiego przez TKO w I rundzie [MMA]: Gracjan Szadziński pokonał Piotra Bombę przez TKO w I rundzie

Karta główna: