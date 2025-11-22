FAME 28: ARMAGEDON. Sprawdź, kto wygrał walki w Warszawie [WYNIKI]

FAME MMA tym razem zawitało do Warszawy. Sobotnia gala FAME 28: ARMAGEDON wystartuje o godz. 20:00. Wielkie emocje rozgorzały jednak już wcześniej. Wszystko przez zamieszanie wokół jednej z walk, która najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku.
Chodzi o pojedynek Natana Marconia z Pawłem Jóźwiakiem. Ten pierwszy dzień przed galą nie stawił się na ceremonii ważenia. Nie wywiązał się także z innych obowiązków medialnych. Ba, organizatorzy utrzymywali, że nie mają z nim kontaktu. W tej sytuacji podali, że walka się nie odbędzie, chyba że Marcoń w ostatniej chwili jednak stawi się w ATM Studio.
W oktagonie powinniśmy zobaczyć za to Marcina Wrzoska i Pawła Tyburskiego. Obaj mają się bić w walce wieczoru i to nawet pomimo kontuzji kolana Wrzoska. Ich starcie będzie wyglądać bardzo nietypowo, bo będą walczyć... na siedząco.
Poza nimi do rywalizacji przystąpi także "Walduś" z serialu "Świat według Kiepskich", czyli Bartosz Żukowski. Znany aktor stoczy pojedynek bokserski z Tomaszem "Szalonym Reporterem" Matysiakiem. Nie zabraknie także Marcina Najmana, który skrzyżuje rękawice z Pawłem Bombą. W programie jest także jedna walka z udziałem pań. Wezmą w niej udział Katarzyna "Laluna" Lirsz oraz Dorota "Gliniara" Kochanek. Oto jak prezentuje się pełna karta walk:
Karta wstępna:
Karta główna:
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!