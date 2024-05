Ołeksandr Usyk dopiero co wygrał, a tu takie koszmarne wieści. Chodzi o pas!

Tyson Fury po raz pierwszy w karierze musiał uznać wyższość rywala. Ołeksandr Usyk, choć miał kryzysowe momenty, pokonał byłego już mistrza WBC przez niejednogłośną decyzję sędziowską. "To była walka godna miana jednego z najważniejszych pojedynków w historii zawodowego boksu" - opisywał to starcie Konrad Ferszter ze Sport.pl. Niewiele brakowało, by Ukrainiec znokautował nawet Fury'ego, ale dosłownie uratował go sędzia. "Ukradł nokaut" - twierdził promotor Usyka Alex Krassyuk.

Usyk został niekwestionowanym mistrzem... na dwa tygodnie. Będzie musiał oddać pas

Dzięki temu zwycięstwu Usyk po raz pierwszy od 1999 roku, gdy taki status dzierżył legendarny Lennox Lewis, został niekwestionowanym mistrzem wagi ciężkiej. Do pasów mistrzowskich: WBO, IBF, WBA oraz IBO dołożył ten najbardziej prestiżowy - organizacji WBC. Jak się okazuje, nie będzie mógł zbyt długo świętować wszystkich tytułów.

Dziennikarz Dan Rafael ujawnił, że za mniej niż dwa tygodnie będzie musiał zwakować pas IBF, co było zawarte w kontrakcie na walkę z Furym. Biorąc pod uwagę to, że na pewno dojdzie do rewanżu z Brytyjczykiem, Usyk nie będzie bronił pasa z obowiązkowym pretendentem. Tym samym organizacja IBF zabierze mu tytuł, a nowego mistrza wyłoni pojedynek Filipa Hrgovicia z Danielem Duboisem, który odbędzie się 1 czerwca.

"The Independent" twierdzi za to, że Ukrainiec nie ma na co narzekać, ponieważ poza zgarniętym pasem WBC może liczyć na kosmiczną wypłatę. Rzekomo zarobił za ten pojedynek aż 64 miliony dolarów. Mimo zwycięstwa jego pensja nie może się równać z wynagrodzeniem Fury'ego, który zapewnił sobie aż 70 proc. dochodu z PPV. Łącznie pobierze aż 150 mln dol.

Usyk odniósł w tym starciu spore obrażenie, przez co nie pojawił się na początku konferencji prasowej, a dołączył do niej dopiero po kilkudziesięciu minutach. Dlaczego? Był w szpitalu, gdyż miał podejrzenie złamanej szczęki, a dodatkowo trzeba było zszyć mu rozbity łuk brwiowy. Na szczęście rany nie okazały się aż tak poważne. - Skupiałem się tylko na tej walce, teraz jestem szczęśliwy i chcę wrócić do domu - podsumował.