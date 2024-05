Co za skandal po meczu Barcelony! 8:0, a potem wstyd na cały świat [WIDEO]

Kobieca drużyna FC Barcelony jest jedną z najlepszych w Europie. Już kilka tygodni temu zapewniła sobie mistrzostwo Hiszpanii. Nad drugim Realem Madryt (rozegrał o jeden mecz mniej) ma aż 18 punktów przewagi. W 28 ligowych meczach zdobyła 129 goli, a straciła zaledwie dziewięć.

Katalonki były zatem zdecydowanymi faworytkami finału Pucharu Królowej. I nie dały szans Realowi Sociedad, zwyciężając aż 8:0. Ale nawet taki wynik nie jest w stanie przysłonić tego, co stało się po końcowym gwizdku.

Skandaliczne sceny po finale kobiecego Pucharu Hiszpanii. Piłkarki FC Barcelony pokrzywdzone

"Mundo Deportivo" pokazało w mediach społecznościowych, jak wyglądała dekoracja. Choć to ostatnie słowo należałoby ująć w cudzysłów, gdyż tak naprawdę nic takiego nie miało miejsca. Hiszpańska federacja (RFEF) skompromitowała się i nie przysłała stosownej delegacji, a wyłącznie... dwie torby z medalami. Piłkarki musiały założyć je sobie same, co też uczyniły.

Zawodniczki dekorowali również członkowie sztabu szkoleniowego. Na filmach widać, że nie są one w stanie uwierzyć w to, co się wydarzyło. "Uważam, że to wstyd, że sztab musi wręczać zawodniczkom medale, to okropne obrazki" - czytamy na X.

Wszystko działo się na oczach prezesa klubu Joana Laporty, który stał tuż obok kapitan Alexii Putellas, gdy ta wznosiła w górę trofeum. W tamtym momencie był uradowany i oklaskiwał swoją drużynę, ale można zakładać, że był zniesmaczony całą sytuacją i może podjąć kroki w celu wyjaśnienia sprawy.

Żenujące traktowanie piłkarek FC Barcelony i Realu Sociedad. To nie pierwszy raz

Nie jest to pierwsza tego typu sytuacja w hiszpańskich rozgrywkach, w dodatku z udziałem tych dwóch zespołów. Po zeszłorocznym Superpucharze Hiszpanii również musiały one same sobie założyć medale, które odbierały ze stolika.

Pozostaje liczyć, że przy innych okazjach hiszpańskie piłkarki będą traktowane z o wiele większym szacunkiem. Zwłaszcza że FC Barcelona niedługo odbierze puchar za mistrzostwo Hiszpanii, a 25 maja rozegra finał Ligi Mistrzyń. W nim rywalem będzie Olympique Lyon.