Fame ogłosiło wielki hit. Znany bokser wchodzi do oktagonu

Jeszcze w 2023 r. federacja Fame ogłosiła, że jej wojownikiem będzie Krzysztof "Diablo" Włodarczyk. Ale to spowodowało konflikt z otoczeniem boksera. Jego promotor przyznał, że ogłoszenie ze strony organizacji pojawiło się bez zgody Włodarczyka. Paweł Jóźwiak, prezes FEN, uważał, że to wszystko było ustawione.

"Diablo" będzie walczył na gali Fame MMA

- Otrzymał od nas kontrakt, zgłosił swoje uwagi, otrzymał kolejną wersję, która uwzględniała wszystkie jego postulaty. Podczas rozmów z prezesem zapewniał, że wszystko jest okej, kontrakt mu pasuje i działamy promocyjnie a podpis to formalność. Niestety, ostatecznie tego podpisu nie złożył. Wykazaliśmy się zbytnią ufnością, bo takiego numeru nie wywinął nam żaden młodziutki influencer, więc nikt się nie spodziewał takiej zagrywki po dorosłym mężczyźnie i tak utytułowanym sportowcu - mówił w sierpniu 2023 r. o sytuacji Michał Jurczyga, rzecznik prasowy Fame MMA.

Teraz wygląda na to, że nie było żadnych nieścisłości i nieporozumień. Fame MMA ogłosiło, że "Diablo" będzie walczył na najbliższej gali, czyli Fame MMA 22. To od razu będzie hit, bo zmierzy się w oktagonie z jedną z największych gwiazd federacji, Amadeuszem "Ferrarim" Roślikiem. "Ferrari" w sobotę zrobił furorę na gali Fame MMA 21. Był na trybunach i z marszu zastąpił Macieja "Kaczora BRS" Kaczmara, który nie został dopuszczony do walki z Mariuszem "Hejterem" Słońskim. "Ferrari" wygrał pojedynek.

Co ważne, walka Włodarczyka z Roślikiem odbędzie się na zasadach MMA. "Diablo" obiera zatem inny kierunek niż Tomasz Adamek i Mariusz Wach. "Góral" zadebiutował w oktagonie, walcząc na zasadach boksu. "Wiking" ma zadebiutować we freak fightach w podobnej formule.

"Przed Wami MAIN EVENT nadchodzącej gali FAME 22! Krzysztof 'Diablo' Włodarczyk, były mistrz świata organizacji WBC i IBF, który tym razem już nie ucieknie… chyba. Wchodzi do świata, o którym nie ma pojęcia. Walka odbędzie się w formule MMA! Jak pięściarz, który ma na swoim koncie aż 65 zwycięstw, z czego 44 przez nokaut, poradzi sobie w całkowicie nowej dla siebie formule. Przekonamy się o tym już niebawem… Diablo chce oddzielić chłopców od mężczyzn… Jego rywalem będzie nasza międzygalaktyczna gwiazda – Amadeusz 'Ferrari' Roślik. którego nikomu raczej przedstawiać nie trzeba! Największy i najgłośniejszy freak w historii wchodzi do oktagonu, by pokazać, jak to się robi! Amadeusz, mając 14 lat, miał z nim zdjęcie, a już w sierpniu trafi z nim do jednego oktagonu!" - zapowiada Fame MMA.

Gala Fame MMA 22 odbędzie się 31 sierpnia w Atlas Arenie w Łodzi. Federacja zapowiada, że "te wakacje zakończymy z mocnym przytupem".