Tyson wypalił tak, że prowadzący nie mógł uwierzyć. "Naprawdę Mike?" [WIDEO]

Mike Tyson to jeden z najlepszych pięściarzy w historii boksu. Do dziś pozostaje najmłodszym zawodnikiem, który zdobył pas WBC w wadze ciężkiej - miał zaledwie 20 lat. Po raz ostatni pojawił się w ringu w 2020 roku, kiedy to zmierzył się w pokazowej walce z Jonesem Jr. Sędziowie orzekli wówczas remis. Już wkrótce Amerykanin ponownie stanie w ringu, a jego rywalem będzie Jake Paul. Starcie to wywołuje dość spore kontrowersje, głównie ze względu na różnicę wieku, jaka dzieli panów. Youtuber jest o przeszło 30 lat młodszy od Tysona. Mimo wszystko legendarny pięściarz nie boi się wyzwania i robi, co może, by jak najlepiej przygotować się do nadchodzącego wyzwania. O wszystkim opowiedział w programie "The Damon Elliott Show". Jedna rzecz mocno zaskoczyła prowadzącego.

Mike Tyson zdradził sekret dobrej formy. Dziennikarz nie dowierzał. "Naprawdę Mike?"

Od kilku tygodni Amerykanin regularnie chwali się w mediach społecznościowych filmikami z treningów. Udowadnia, że nadal posiada w sobie to "coś". Jest szybki i zwinny - przeciwnik może mieć spory problem, by go pokonać. Na ten fakt uwagę zwrócił też prowadzący program.

- Wyglądasz jak 20-latek. Co do cholery? Co ty jesz? - pytał zaskoczony dziennikarz. Na odpowiedź Tysona nie trzeba było długo czekać. - Surowe mięso - rzucił bokser. Te słowa dość mocno zaskoczyły rozmówcę, który dopytywał się, jak to możliwe i czy na pewno go nie okłamuje. - Naprawdę Mike? - zastanawiał się. - Być może za chwilę będę musiał je zjeść, bo moim przeciwnikiem będzie surowe mięso - odpowiedział mu dosadnie Tyson. Nie wiadomo więc na ile poważnie można traktować słowa Amerykanina.

Dziennikarze "Marki" zwrócili jednak uwagę, że jeśli pięściarz faktycznie spożywa surowe mięso, to może to mieć złe konsekwencje dla jego zdrowia. Choć taka dieta przynosi wiele korzyści, m.in. daje więcej energii, to niesie też za sobą szereg zagrożeń. Jednymi z nich są bakterie oraz inne pasożyty, które mogą znajdować się w mięsie. Jedynie obróbka termiczna w znacznym stopniu zmniejsza ryzyko choroby, ale Tyson na taki ruch rzekomo się nie decyduje.

Szereg wyrzeczeń Tysona

To jednak niejedyne zmiany, jakie postanowił wprowadzić Amerykanin tuż przed walką. W tym samym programie przyznał, że nie współżyje z kobietami. - Teraz prowadzę życie w sposób zdyscyplinowany. Przez ostatnie sześć tygodni ani razu się nie upiłem, a dodatkowo nie uprawiałem seksu. To się nazywa dyscyplina, czyli powstrzymywanie się od rzeczy, które kochasz - podkreślał.

Tyson zrezygnował też z marihuany, która znajduje się na liście substancji zakazanych przez departament nadzorujący sporty walki w Teksasie. Starcie Tysona z Paulem odbędzie się już 20 lipca na gali w Arlington.