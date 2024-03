Tak porusza się 57-letni Mike Tyson. Miliony osób odtwarzają to nagranie [WIDEO]

- Ta walka z Mikiem Tysonem jest dla mnie czymś dziwnym, mam nadzieję, że Tyson rozje*ie mu nos. Jestem pewny, że w przyszłości też z nimi zawalczę. Na pewno do tego dojdzie - mówił ostatnio Conor McGregor w rozmowie z SneekPeakTV nt. walki Mike'a Tysona z Jake'em Paulem. Nadchodzący pojedynek już teraz elektryzuje kibiców boksu, a były mistrz świata WBC wagi ciężkiej swoją aktywnością w mediach społecznościowych jeszcze bardziej podsyca emocje.

Tyson popisał się formą. Co za szybkość!

57-latek przygotowuje się do pojedynku z influencerem i youtuberem pod okiem Rafaela Codeiro. Kilka dni temu na jego profilu X pojawił się pierwszy filmik z treningu. "Dzień numer jeden… Zabawa się dopiero zaczęła" - napisał wówczas Tyson. W sobotę legendarny pięściarz opublikował kolejne kilkunastosekundowe wideo, na którym widzimy, jak popisuje się kapitalną formą.

"Nadal chcesz ze mną zadzierać?" - czytamy w opisie. Materiał wideo zrobił furorę w mediach społecznościowych. Na ten moment obejrzało go ponad osiem milionów użytkowników, którzy chętnie komentowali post Mike'a Tysona. "Jeśli Tyson nie wygra, to jest ustawione", "Perfekcyjny", "Jake Paul musi skończyć karierę. Tyson to mistrz!" - czytamy.

Co ciekawe, transmisję walki przeprowadzi platforma streamingowa Netflix, która znana jest z udostępniania filmów i seriali. Wydarzenie odbędzie się w sobotę 20 lipca na gali w Arlington w Teksasie. Mike Tyson zawodową karierę zakończył w 2005 roku, kiedy przegrał z Kevinem McBridem. Pod koniec 2020 roku legendarny pięściarz zmierzył się w pokazowej walce z Royem Jonesem Jr. Starcie zakończyło się remisem.

Teraz po czterech latach przerwy "Bestia" znów wróci na ring. Jego rywal nie będzie przypadkowy. Co prawda Jake Paul to amerykańska osobowość telewizyjna, jednak 27-latek ma już na koncie walkę m.in. z Floyden Mayweatherem, podczas której zaprezentował się świetnie. W 2020 roku Paul przeszedł na zawodowstwo.