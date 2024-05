Michalczewski tłumaczy, co robił w burdelu kolegi

- Gruba oferta znad zatoki. Walka z Roy'em Jonesem Juniorem znowu na horyzoncie. Duże pieniądze i bardzo duże prawdopodobieństwo, że to się wydarzy - mówił pod koniec zeszłego roku Mateusz Borek z Kanału Sportowego, zapowiadając, że Dariusz Michalczewski niebawem może wrócić do ringu. Pięściarz zakończył karierę 26 lutego 2005 roku, kilka miesięcy po walce z Francuzem Fabricem Tiozzo o mistrzostwo świata organizacji WBA w wadze półciężkiej. Na zawodowych ringach stoczył 50 walk, wygrywając 48 z nich i doznając dwóch porażek.

W trakcie kariery sportowej życie prywatne Michalczewskiego pełne było zawirowań. Przez długi czas nie mógł się ustatkować, a swoje byłe żony traktował bardziej jako zabawki. Ta sytuacja zmieniła się w 2009 roku, kiedy Michalczewski wziął ślub z Barbarą Imos. Mimo to chętnie wraca wspomnieniami do przeszłości i opowiada ciekawe anegdoty.

Szczere wyznanie Dariusza Michalczewskiego. Opowiedział o historii z przeszłości

Kilka dni temu Michalczewski był gościem Żurnalisty, w którym poruszył wiele ciekawych wątków dotyczących nie tylko jego kariery, ale i życia prywatnego. W pewnym momencie 56-latek opowiedział o przygotowaniach do walki. Michalczewski zdradził, że na kilka tygodni przed zaplanowanym starciem chodził do sauny po to, żeby zrzucić wagę. Sauna mieściła się w burdelu jego kolegi. Były bokser nie ukrywał, że bawił się też tam ze striptizerkami.

- One siedziały tam, pomasowałem je trochę - ujawnił i kontynuował: - Ja już nie miałem głowy na dupy, bo nawet nie miałem ochoty. Człowiek nawet nie miał wtedy koncentracji i tak dalej, ale to mnie trochę rozluźniało - przyznał.

Następnie Żurnalista zapytał go o to, czy jego zdaniem to było właściwe zachowanie. Na to Michalczewski odpowiedział: - Ja byłem egocentrykiem, ale nie egoistą - podkreślił. I dalej: - Wiedziałem, że to było dla mnie dobre i zajebiste. Wiedziałem, że rozluźnienie i odpoczynek mi pomoże. Nie mogłem pić, jeść, więc chociaż sobie mogłem popatrzeć. Musiałem i tak "się wysaunować", żeby zgubić wagę. Dzisiaj bym powiedział, że to było takie siurskie, ale to było zawodowstwo - podsumował.