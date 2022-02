Adesanya wbija szpilkę Błachowiczowi. Ale że co?

Jan Błachowicz jest zawodnikiem UFC od 2014 roku, a jego najgłośniejszym starciem była zeszłoroczna walka z Israelem Adesanyą, mistrzem wagi średniej, który miał ochotę na pas kategorii półciężkiej. Polak nie był faworytem, bo mierzył się z nieprzewidywalnym rywalem, słynącym z niesamowitej szybkości i szerokiego wachlarza umiejętności. Na gali UFC 259 jednak to Polak triumfował, pokonując Adesanyę na punkty. Choć to była pierwsza porażka Nigeryjczyka w karierze, to nie poniosły go emocje. Zachował klasę nawet w wywiadzie udzielonym tuż po ostatnim gongu.

- Jak już miałem przegrać, to cieszę się, ze z nim. Błachowicz to mistrz z klasą i miły człowiek. Stworzył świetną historię. Nie wszystko poszło tak, jak chciałem, ale odważyłem się być wielkim - przyznał Israel Adesanya, za co został powszechnie pochwalony. Od tamtej walki minął rok, a Nigeryjczyk wrócił do niej myślami w rozmowie dla ESPN.

- Wiem, że nie wszyscy zgadzali się z werdyktem sędziów, ale Polak wygrał. Czy ktoś jednak może wskazać moment walki, w którym zostałem zraniony? Nie ma wątpliwości, że to on wygrał, ale w żadnym momencie nie poczułem się w niebezpieczeństwie. Z kolei ja go mocno trafiałem. Sam nawet o tym mówił. Ja nie mogę powiedzieć, że czułem się zagrożony - powiedział Nigeryjczyk.

Już w najbliższy weekend będzie bronił swojego pasa przed Robertem Whittakerem (23-5), którego w przeszłości już pokonał.

A co słychać u Błachowicza?

Błachowicz stracił mistrzowski pas w październiku 2021 roku na gali UFC 267 w Abu Zabi, gdzie przegrał z Gloverem Teixeirą. W przyszłym miesiącu miał się odbudować w starciu z Aleksandarem Rakiciem. Ale walki nie będzie.

- Parę tygodni temu na treningu poczułem ból w odcinku szyjnym. Myślałem, że to zwykły ból, który lada chwila przejdzie, jednak nic z tego Rozpocząłem rehabilitację, która również nie pomagała. Na jednym z treningów otrzymałem niezbyt mocny cios na gardę, po którym przez około minutę miałem sparaliżowaną lewą stronę ciała - opowiadał Błachowicz w rozmowie z Polsatem Sport.

- Przestraszyłem się. Nie wiedziałem, o co chodzi. Uznałem, że to jednak nie jest zwykły ból. Okazało się, że są tam trzy przepukliny i ucisk na nerw, co powoduje drętwienie ręki. A tak się nie da trenować. Każdy większy wysiłek, gdy pracowałem głową, sprawiał, że nie dało się dalej tego robić. Rozpocząłem już mocniejszą rehabilitację. Wiemy, co robić i gdzie leży problem. Trzy, cztery tygodnie i powinienem być w pełni sprawny - zakończył Polak.