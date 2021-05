Wybuch epidemii pod Mount Everest. Kolejne wyprawy odwoływane

Przypomnijmy: rok temu Nepal, z powodu pandemii, wstrzymał wyprawy w Himalaje. W 2021 r. nie ma jednak takich ograniczeń. Ponad czterystu obcokrajowców otrzymało pozwolenie na zdobycie Mount Everestu. A zdobywać im góry pomaga im kilkuset Szerpów. - W obozie bazowym jest co najmniej sto ludzi z pozytywnym wynikiem testu na obecność koronawirusa, choć w rzeczywistości liczba zakażonych może sięgać nawet dwustu osób. To dane, które opierają się na szacunkach firm ubezpieczeniowych a także pozostałych organizatorów wypraw - powiedział Lucas Furtenbach, austriacki organizator wyprawy na Mount Everest. To na razie jedyny przewodnik, który zdecydował się na przerwanie wycieczki.

Furtenbach dodał także, że większość ekip, które się wspinały, nie miały przy sobie testów na koronawirusa. Ale zanim jego wyprawa się wycofała, to przeprowadzono dwa testy i oba były pozytywne. Nepal, jako państwo, jeszcze nie skomentowało całego zamieszania pod najwyższym szczytem świata.

Straszne dane z Nepalu

Wiadomo jednak, że Nepal jest w poważnych tarapatach, bo doświadcza rekordową liczbę nowych zakażeń i zgonów. W piątek Nepal poinformował o co najmniej ośmiu tysiącach infekcjach i 177 zgonów. Licząc od początku pandemii w Nepalu, gdzie mieszka około 30 milionów ludzi, doliczono blisko pół miliona zakażonych. Zmarło sześć tysięcy.

Co ciekawe: już w zeszłym tygodnu Chiny odwołały wspinaczkę po swojej stronie góry właśnie z powodu obaw, że wirus może się rozprzestrzenić ze strony nepalskiej.