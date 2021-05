FIFA planuje rewolucję w piłce nożnej. Boniek mówi: Absolutnie nie!

W ostatnich tygodniach Superliga chciała zburzyć futbolowy ład, ale jej projekt szybko upadł. Teraz FIFA planuje zmianę związaną z rozgrywaniem mistrzostwa świata.

FIFA chce organizować mundial co dwa lata. Boniek sprzeciwia się temu pomysłowi

Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej dąży do tego, aby turnieje finałowe były organizowane nie co cztery, a co dwa lata. - To sposób na promocję piłki nożnej. Musimy przestudiować, co możemy zrobić, aby stymulować rozwój futbolu, mieć otwarty umysł. Wiemy, co reprezentuje mundial. Musimy zobaczyć, jak wpisuje się to w kalendarz międzynarodowy, wliczając w to mecze eliminacyjne. Kibice chcą oglądać ważne spotkania. Priorytetem będzie sport, a nie reklama - powiedział Infantino.

Włoski dziennikarz Tancredi Palmeri poinformował na Twitterze, że 166 ze 188 członków FIFA poparło ideę rozgrywania mistrzostw świata co dwa lata.

Nowa propozycja szefa organizacji FIFA wzbudziła wielkie kontrowersje wśród wielu osób ze środowiska sportowego. Jedną z nich jest Zbigniew Boniek, który skomentował całą sprawą za pośrednictwem mediów społecznościowych. "Mundial co dwa lata? Absolutnie nie" - napisał krótko prezes PZPN na Twitterze.

Kolejne MŚ w 2026 roku odbędą się na terenie aż trzech państw - w Stanach Zjednoczonych, Meksyku i Kanadzie i po raz pierwszy w historii z udziałem aż 48 reprezentacji zamiast 32. Najbliższy mundial odbędzie się z kolei w Katarze i ostatni raz wezmą w nim udział 32 zespoły.