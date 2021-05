Lewandowski w końcu się doczekał! Brakujące trofeum. Pierwszy Polak w historii

W minioną sobotę Robert Lewandowski zdobył bramkę w wygranym 5:2 meczu z Augsburgiem i pobił 49-letni rekord należący do Gerda Muellera. Napastnik reprezentacji Polski zakończył sezon Bundesligi z 41 bramkami i został równocześnie najlepszym strzelcem w Europie. Nikt nie zdobył tylu bramek w minionym sezonie, co Robert Lewandowski! Kapitan biało-czerwonych mógł zdobyć Złotego Buta w rozgrywkach 2019/2020 z 34 bramkami, natomiast o dwa trafienia wyprzedził go Ciro Immobile z Lazio. Włoch strzelił gola numer 36 w ostatniej kolejce w przegranym 1:3 spotkaniu z Napoli.

Złoty But. Robert Lewandowski po raz pierwszy z tytułem, w przyszłym sezonie może wyrównać osiągnięcie Gerda Muellera

Robert Lewandowski po raz szósty w karierze został królem strzelców Bundesligi, ale też jako pierwszy piłkarz w historii dokonał tego w czterech sezonach z rzędu. Polak jest tym samym coraz bliżej wyrównania osiągnięcia Gerda Muellera, który aż siedmiokrotnie był najskuteczniejszym piłkarzem w sezonie ligi niemieckiej. W Europie ten rekord dzierży Leo Messi, który z 30 bramkami został królem strzelców Primera Division i dokonał tego po raz ósmy w historii.

Argentyńczyk jest także najskuteczniejszym piłkarzem, który zdobył Złotego Buta. Gwiazda Barcelony zdobyła 50 bramek w sezonie 2011/2012, wyprzedzając o cztery trafienia Cristiano Ronaldo. Poza Lewandowskim i wspomnianą dwójką przynajmniej 40 bramek w jednym sezonie zdobywali tacy piłkarze jak Eusebio oraz Luis Suarez.

