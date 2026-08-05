Wywołała skandal słowami o Świątek. "Jestem głupiutka i wystraszona"

Ewa Woydyłło jest cenioną psycholog, więc jej słowa o Idze Świątek tym bardziej zaskoczyły kibiców i dziennikarzy. W ostatnich dniach sporo już zostało powiedziane na ten temat. Przypomnijmy tylko, co konkretnie miała do przekazania Woydyłło w podcaście Lecha Sidora "Trzeci Serwis".

REKLAMA

Zobacz wideo Szymon Walków: Byliśmy uważni, utrzymaliśmy koncentrację

Nagranie z Woydyłło usunięte. "Polegliśmy 0:6, 0:6"

- Wyskoczyła jako gwiazda, wykreowała się na rozumną, dojrzałą, mądrą dziewczynę, a najprawdopodobniej jest głupiutka, wystraszona i sama nie rozumie, co się dzieje. Tam nie siedzi tylko Abramowicz, ale też trzech, czterech panów, ojciec, siostra. To nie jest tak, że wyniki nie mają dla niej znaczenia. Mają. Gdy przegrywa, jest bardzo smutna, zmartwiona sobą, zła na korcie. A była promienną, zwycięską boginią tenisa - powiedziała psycholog na temat Igi Świątek.

Minęło trochę czasu, zanim twórcy podcastu zorientowali się, że należy coś z nim zrobić. Ostatecznie odcinek zniknął z sieci, ale niesmak pozostał.

"Usunęliśmy odcinek 'Returnu' z Ewą Woydyłło. Na etapie produkcji i postprodukcji błędnie i bardzo naiwnie uznaliśmy, że za wypowiadane w programie słowa odpowiada wyłącznie ich autorka. Po Waszym feedbacku i reakcji mediów zrozumieliśmy jednak, że na nas z kolei spoczywa odpowiedzialność za to, jakie treści trafiają do dyskursu tenisowego i jaki poziom będzie ten dyskurs trzymał. Na tym polu polegliśmy 0:6, 0:6" - napisano w komunikacie.

Woydyłło przyznała się do błędu. Otwarcie wyraziła skruchę

W tym samym oświadczeniu przeproszono również Igę Świątek. Teraz to samo robi Woydyłło, która w rozmowie z WP SportoweFakty posypała głowę popiołem. Otwarcie przyznała się do błędu.

- Przyznam, że dzisiaj jest mi wstyd za moją wypowiedź. Chciałabym to naprawić, ale nie wiem, co mogę zrobić. Chciałam wyrazić zupełnie coś innego. Przyznam, że dzisiaj czuję się dokładnie tak samo, jak wypowiedziałam się o Idze. Jestem głupiutka i wystraszona - podkreśliła.

Po chwili zorientowała się, że tylko przeprosinami w jakichś sposób może naprawić to, co powiedziała w rozmowie z Sidorem.

- Oczywiście przepraszam Igę Świątek i Arynę Sabalenkę oraz wszystkich, którzy poczuli się urażeni. Jestem skruszona i naprawdę żałuję tych słów - dodała.

Później przyznała, iż pierwszy raz dochodzi do sytuacji, kiedy musi tłumaczyć się ze swoich słów. Nie spodziewała się, że jej wypowiedź wywołała tak potężny skandal. Jednocześnie dała do zrozumienia, że usunięcie nagrania było odpowiednią decyzją.

Czytaj także: Ekspert wprost o Świątek. "Może trzeba się z tym pogodzić"

Świątek natomiast ma za sobą udany początek rywalizacji w turnieju WTA 1000 w Toronto. W drugiej rundzie pokonała Sarę Beljek 6:0, 6:3. Teraz zmierzy się z Viktoriją Golubic.