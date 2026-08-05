Tak Chwalińska skomentowała swój występ w Toronto

Maja Chwalińska (22. WTA) nieudanie wróciła do gry po ponadmiesięcznej przerwie. Tegoroczna finalistka Rolanda Garrosa przegrała 5:7, 1:6 w II rundzie turnieju WTA 1000 na kortach twardych w Toronto z Australijką Talią Gibson (74. WTA). "Uśmiechała się od ucha do ucha, kiedy wchodziła na kort. Później aż zakrywała dłonią twarz, gdy w przerwach Polacy z Kanady pięknie jej kibicowali. Czy przesadzili ci, którzy próbowali robić sobie wtedy z Mają Chwalińską selfie? Być może, ale to nie dlatego w swoim debiucie w turnieju rangi WTA 1000 Chwalińska przegrała w Toronto z Talią Gibson" - pisał w spostrzeżeniach z meczu Łukasz Jachimiak, dziennikarz Sport.pl.

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Tak Maja Chwalińska skomentowała swój występ w Toronto

Maja Chwalińska w środę po godz. 16 zamieściła bardzo krótki wpis w mediach społecznościowych. Odniosła się w nim do turnieju w Toronto.

"Uczę się i zdobywam doświadczenie w praktyce. Nowe doświadczenia. Dziękuję licznie zgromadzonej Polonii za wspaniały doping - napisała Maja Chwalińska na Instagramie.

Maja Chwalińska wróciła w Toronto do gry po długiej przerwie – po kontuzji na Wimbledonie w ogóle nie wystąpiła w turniejach przez 36 dni. A na kortach twardych nie grała od lutego tego roku.

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Jej obecnej sytuacji przyjrzał się hiszpański portal puntodebreak.com. "Zaledwie dwa miesiące temu Chwalińska przeżywała szczytowy moment swojej kariery, docierając do finału French Open. Wydawało się, że wynik ten będzie punktem zwrotnym dla polskiej tenisistki, jednak rzeczywistość okazała się zupełnie inna" - podsumowano.