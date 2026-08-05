0:6, 0:4 i krecz. Tak zaczęła się współpraca Ostapenko z byłym trenerem Świątek

Pod koniec lipca świat obiegła informacja, że Piotr Sierzputowski otrzymał pracę na okres próbny u Jeleny Ostapenko. Łotyszka jest znana w Polsce jako "koszmar" Igi Świątek, z którą ma bilans 0:6. - Chyba najważniejsze było to, że Jelena sama do mnie zadzwoniła i przedstawiła wizję. To mnie najbardziej zmotywowało, żeby pojechać, porozmawiać i spróbować czy ta potencjalna współpraca miałaby szansę - powiedział w rozmowie ze Sport.pl.

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Dramatyczny początek współpracy Ostapenko z Sierzputowskim

Ich współpraca rozpoczęła się w Toronto. Na pewno po tym turnieju i zawodniczka i trener mieli ogromne oczekiwania. W pierwszej rundzie Ostapenko otrzymała wolny los i w kolejnej mierzyła się z Shuai Zhang, która pokonała Julię Putincewę 6:4, 6:1.

Ten mecz na pewno Jelena Ostapenko będzie chciała wyrzucić z pamięci. Dlaczego? Wszystko przez to, że zakończył się po niespełna godzinie i zaledwie... dziesięciu gemach. Rywalizacja była bardzo zacięta, ale Łotyszka nie była w stanie postawić kropki nad "i".

Pierwsza partia zakończyła się wynikiem 0:6, a w drugiej było już 4:0 i... Ostapenko musiała skreczować.

Ostapenko dostała groźby śmierci

Po spotkaniu tenisistka "pochwaliła się" wulgarnymi i hejterskimi wiadomościami, jakie otrzymała od "kibiców" po tym meczu i przy okazji zdradziła, co jej dolegało.

"Te wspaniałe wiadomości, które dostajesz po naprawdę kiepskim dniu na korcie, kiedy nie czujesz się najlepiej (pod względem zdrowia). Jestem pewna, że nikt z was nie ma pojęcia, na czym polega sport zawodowy" - napisała.

"Oto, z czym musi się zmierzyć zawodowy sportowiec niemal po każdej porażce" - dodała, pokazując więcej okropnych wiadomości.

"A także komentarze i wiadomości zawierające groźby pozbawienia życia" - kontynuowała.

Na koniec zwróciła się do platformy Instagram, żeby zrobiła coś z toksycznymi profilami, bo ten problem dotyczy nie tylko jej, ale także innych zawodniczek.

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"Wyobraźcie sobie, że jesteście grupą hejterów, którzy po jednej porażce poświęcają swój czas na atakowanie Jeleny Ostapenko. Ona nadal jest mistrzynią Wielkiego Szlema i rywalizuje na najwyższym poziomie, podczas gdy większość jej krytyków może tylko pomarzyć o karierze takiej jak jej" - zakończyła.

W kolejnej rundzie Shuai Zhang zmierzy się z Aryną Sabalenką. Z kolei Jelena Ostapenko będzie teraz przygotowywać się do turniejów WTA w Cincinnati i US Open. Łotyszka nadal będzie współpracować z Piotrem Sierzputowskim. - Bilet powrotny z Ameryki mam dopiero po US Open, myślimy o długiej współpracy - wyznał w Sport.pl.