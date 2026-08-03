Co za mecz Magdy Fręch w Toronto. Festiwal przełamań

14 zwycięstw, 20 porażek - tak przed spotkaniem pierwszej rundy WTA 1000 w Toronto prezentował się tegoroczny bilans Magdaleny Fręch. Na tym etapie turnieju zmierzyła się z Leolią Jeanjean, 117. rakietą świata. Panie wyszły na kort w niedzielę, 2 sierpnia, ale po ośmiu gemach, przy stanie 4:4 musiały go opuścić. Powód? Opady deszczu. I tego dnia rywalizacji nie dokończyły. Ponownie na placu gry pojawiły się w poniedziałkowy wieczór.

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Szarpany pierwszy set, ale zakończony zwycięstwem Fręch

Już w trakcie poprzednich gemów, które rozegrano przed załamaniem pogody, zarówno Polka, jak i Francuzka miały spore problemy z utrzymaniem serwisu. Dość powiedzieć, że doszło wówczas do czterech przełamań. Jeśli ktoś sądził, że po wznowieniu gry panie poprawią się w tym aspekcie, to szybko się rozczarował.

Po powrocie Fręch i Jeanjean na kort błyskawicznie doszło do przełamania, tym razem na korzyść naszej rodaczki. W kolejnym, 10. gemie Polka stanęła więc przed szansą na to, by własnym serwisem zamknąć ten set. Czy jej się udało? Nie. Rywalka się zrewanżowała i znów na tablicy wyników był remis - 5:5. W kolejnych minutach nudy nie było, utrzymanego podania również. Znów Francuzka go straciła. Znów przed szansą na zakończenie partii przed tie-breakiem stanęła Fręch. I tym razem z szansy skorzystała. Wygrała 7:5. Warto jednak wspomnieć, że choć dziś nie padało, to pogoda i tak utrudniała grę paniom - w Toronto wiało naprawdę mocno.

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Przełamań co niemiara. Fręch utrzymała nerwy na wodzy. Do końca

Jak wyglądał drugi set? Czy kibice długo czekali na przełamanie? Absolutnie nie. To nadeszło już w trzecim gemie i Fręch wyszła na prowadzenie 2:1, choć potrzebowała aż trzech break pointów. - Francuzka coraz bardziej zdenerwowana tym, że Polka jest tak cierpliwa, nieustępliwa - zauważyli komentatorzy Canal+Sport. Niestety, ten stan nie trwał długo.

Doszło do kolejnego zwrotu. Choć 48. rakieta świata grała spokojniej, pewniej i prowadziła nawet 3:1, to po kilkunastu minutach przewagę roztrwoniła. W szóstym gemie wyszła ze stanu 15:40 przy własnym serwisie, ale trzeciego break pointa wybronić jej się nie udało i na tablicy wyników znów zagościł remis - 3:3. Kolejny gem? Kolejne przełamanie, bo jakby inaczej. Polka wróciła na prowadzenie 4:3. Tym razem zaliczki nie straciła, a na koniec jeszcze odebrała podanie rywalce. Mimo, że panie rozegrały tylko dwa sety, to trwały one łącznie aż dwie godziny i sześć minut.

Magdalena Fręch - Leolia Jeanjean 7:5, 6:3

Kolejną rywalką Fręch w Toronto będzie rozstawiona z "3" Jessica Pegula. Polka będzie miała okazję na błyskawiczny rewanż. To właśnie z Amerykanką przegrała kilka dni temu, w 1/8 finału WTA 500 w Waszyngtonie.