W nocy przyszły wieści o meczu Fręch. Decyzja mogła być tylko jedna

Liczyliśmy na to, że po nocy z niedzieli na poniedziałek będziemy wiedzieli już dwie rzeczy: czy w II rundzie w Kanadzie zagra Magdalena Fręch i kto w ów II rundzie zagra z Mają Chwalińską, która miała poznać rywalkę. Pogoda uznała jednak, że pozmienia organizatorom plany. Fręch i jej rywalka Leolia Jeanjean zdążyły przynajmniej wyjść na kort i rozpocząć swoje spotkanie.

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Długie granie w pierwszym secie. Potem przyszedł deszcz

Pierwszy set ciągnął się dość długo. Obie zawodniczki miały spore kłopoty z utrzymaniem własnego podania. Dość powiedzieć, że na pierwsze osiem gemów zobaczyliśmy aż cztery przełamania, po dwa z każdej ze stron. Efektem był remisowy wynik 4:4 po ponad czterdziestu minutach. Niestety właśnie przy tym wyniku rozpoczęły się opady deszczu.

Mecz należało przerwać i poczekać, aż pogoda się uspokoi. Jednak opady długo nie ustawały, a prognozy pogody nie napawały optymizmem. Były tak kiepskie, że organizatorzy nie mieli wyjścia. Musieli podjąć decyzję o przełożeniu dalszej części tego spotkania na następny dzień. Podobnie uczyniono z wszystkimi meczami zaplanowanymi na później. Wśród nich było starcie, które miało wyłonić rywalkę dla Mai Chwalińskiej. Rozstawiona z nr 18 Polka ma wolny los w I rundzie. W drugiej zmierzy się z lepszą z pary Elisabetta Cocciaretto - Talia Gibson.

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Według informacji zamieszczonych obecnie na stronie WTA, mecz Fręch - Jeanjean nie będzie miał pierwszeństwa w rozkładzie na poniedziałek 3 sierpnia. Zostanie wznowiony, ale dopiero po meczach Ołeksandry Olijinkowej z Karoliną Pliskovą oraz McCartney Kessler z Cadence Brace. Będzie to zatem pewnie nie przed 20:00 czasu polskiego. Za to Cocciaretto i Gibson wyjdą na kort nie przed 18:30 naszego czasu.