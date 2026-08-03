Iga Świątek wciąż nie jest w najlepszej formie. W ostatnich tygodniach Polka przegrywała z Alexandrą Ealą, Emmą Navarro czy Martą Kostjuk, a na agendzie jak bumerang jest temat jej współpracy z psycholożką Darią Abramowicz. - Trzeba ufać procesowi, to pewne. Szczerze mówiąc wyniki przestały mnie już obchodzić. Byłam na nich tak bardzo skupiona, że trudno tak dalej funkcjonować. Dlatego staram się po prostu odpuścić - mówiła Świątek na jednej z konferencji prasowych podczas Wimbledonu.

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Mocne słowa psycholożki o Świątek. "Jest głupiutka, wystraszona i nie rozumie"

Dr Ewa Woydyłło-Osiatyńska, doktor psychologii i psychoterapeutka wystąpiła w podcaście "Trzeci Serwis" u Lecha Sidora i wypowiedziała się nt. współpracy Świątek z Abramowicz. Jej zdaniem Świątek już nie kocha tenisa jako dyscypliny.

- Jak jej motywacja przeszła, bo ona przeważnie teraz wysiada po drugim meczu, to odpowiedź jest prosta. Przypuszczam, że Iga powinna teraz pójść na studia. Ona była mądrą dziewczyną, a teraz jest nieszczęśliwa. Wypełniłaby taką część siebie, którą bardzo eksponowała. Im lepiej grała, tym więcej zajmowała się innymi rzeczami. To wszystko zgasło? Już jej się znudziło? To nie jest tak, że Iga straciła się w tenisie. Ona już nie uwielbia tenisa - powiedziała.

- Przypuszczam, że ona się wypaliła, że tenis wystarczył jej na kilka lat spektakularnego wspinania się. Rozbłysła jak gwiazda, a teraz już nią nie jest, jest spadającym meteorem. I ciągle spada, spada. To jest okropna rola i to może bardzo źle na nią wpłynąć. Gdy nie wygrywa, to wszyscy są oburzeni na psychologa - dodała Woydyłło.

Ekspertka twierdzi, że problem Świątek może nie leżeć we współpracy z psychologiem, a jednocześnie zapewne dobre zarobki psycholożki sprawiają, że nie dochodzi do zmiany na tym polu.

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- Iga decyduje o tym, kogo zatrudnia. Kupuje sobie pomoc trenerów, ćwiczeniowców, masażystów, całej obsługi i zatrudnia też dla siebie psychologa. Trenerów już kilku zmieniła, a psychologów nie zmienia. To znaczy, że jest zadowolona, więc prawdopodobnie problem nie jest w psychologii. Prawdopodobnie psycholog jest tam dla kasy, bo nieźle musi zarabiać. I nic nie robi, siedzi i ogląda mecze. Ja też bym tak chciała. Psycholożka dobrze zarabia i co, sama się zwolni? Podniesie dwa paluszki i powie, że jedzie do domu, do męża? - podkreśla Woydyłło.

- Iga nie chce na ten temat odpowiadać. Wyskoczyła jako gwiazda, wykreowała się na rozumną, dojrzałą, mądrą dziewczynę, a najprawdopodobniej jest głupiutka, wystraszona i sama nie rozumie, co się dzieje. Tam nie siedzi tylko Abramowicz, ale też trzech, czterech panów, ojciec, siostra. To nie jest tak, że wyniki nie mają dla niej znaczenia. Mają. Gdy przegrywa, jest bardzo smutna, zmartwiona sobą, zła na korcie. A była promienną, zwycięską boginią tenisa - podsumowała.

Teraz Świątek zagra w turnieju WTA 1000 w Toronto, a jej rywalką w drugiej rundzie będzie Czeszka Sara Bejlek. Polka grała z tą rywalką w drugiej rundzie tegorocznego Roland Garros i wygrała 6:2, 6:3.