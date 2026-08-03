Tragiczna seria Williams. Niesamowite, ile to już trwa

Mecz Venus Williams z Kamillą Rachimową był opóźniony z powodu ulewnego deszczu na stadionie Sobeys. Słynna Amerykanka miała swoje momenty w pierwszym secie. Po przełamaniu rywalki w szóstym gemie i wygranej w kolejnym nawet prowadziła 4:3, ale to było stanowczo za mało na zawodniczkę z Uzbekistanu.

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Rachimowa wygrała w godzinę i 27 minut, wykorzystując cztery z pięciu okazji na przełamanie. Była na korcie niezwykle regularna w przeciwieństwie do Williams. Ostatecznie spotkanie zakończyło się porażką legendarnej tenisistki 4:6, 1:6.

To jeden z najgorszych momentów w karierze Williams. Amerykanka przegrała 13. spotkanie z rzędu.

Porażka z Rachimową nie jest żadnym zaskoczeniem. Starsza z sióstr Williams przegrała już trzynasty mecz z rzędu. Na triumf Amerykanka czeka od 23 lipca 2025 roku, pokonała wówczas, podczas turnieju w Waszyngtonie swoją rodaczkę Peyton Stearns. W bieżącym roku legenda tenisa wciąż czeka na premierowe zwycięstwo, przegrała m.in. na początku roku w Auckland z Magdą Linette.

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Williams to prawdziwa legenda turnieju w Toronto. Siedmiokrotna mistrzyni turniejów wielkoszlemowych zagrała w Kanadzie po raz trzynasty. Największym sukcesem Amerykanki jest finał w 2014 roku, w drodze do decydującego starcia Venus pokonała wówczas swoją młodszą siostrę Serenę.

Zwycięska Rachimowa w drugiej rundzie zagra z Kateriną Siniakovą. Czeszka w pierwszej rundzie miała wolny los. Polscy kibice największe nadzieje wiążą z występami Igi Świątek i Mai Chwalińskiej. Nasze najlepsze tenisistki rozpoczną turniej od drugiej rundy.