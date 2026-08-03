Świetna passa Alexandry Eali trwa. Filipinka osiąga w ostatnich tygodniach najlepsze wyniki w swojej wciąż jeszcze dość krótkiej karierze. Podczas niedawnego Wimbledonu po raz pierwszy dotarła do 1/8 finału wielkoszlemowego turnieju. Jej postawa w turnieju rangi WTA 500 również okazała się przełamująca wcześniejsze rekordy.

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Filipinka bowiem do tej pory nie grała jeszcze w tak ważnym finale. Po drodze do meczu z Jessicą Pegulą pokonała rozstawioną z dwójką Elinę Switolinę oraz turniejową trójkę, Naomi Osakę - obie dosyć pewnie, w dwusetowych pojedynkach. O triumf w Waszyngtonie Eala zmierzyła się za to z rozstawioną w tym turnieju z pierwszym numerem Amerykanką.

Początek dla Peguli, a potem zadecydował deszcz

I tu już 21-latce tak łatwo nie było. Trzecia rakieta świata w pierwszym secie pokazała klasę. Już w piątym gemie Pegula przełamała rywalkę, jednak Eala odpowiedziała pięknym za nadobne i po chwili było 3:3. Końcówka tej partii należała jednak do wyżej notowanej tenisistki. Najpierw obroniła dwa break pointy, następnie wykorzystała okazję do przełamania rywalki, a seta zakończyła gemem bez straty punktu. Pegula wygrała 6:4 i była już w połowie drogi do triumfu.

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Drugi set był niezwykle wyrównany, choć bardzo szybko warunki atmosferyczne dały o sobie znać. Przy stanie 1:2 dla Eali tenisistki musiały zejść z kortu, a mecz wznowiony został dopiero następnego dnia - ok. godziny 18 czasu polskiego.

Wielki powrót Alexandry Eali

Zarówno przed tą przerwą, jak i po powrocie na kort obie zawodniczki bez problemu utrzymywały swoje gemy serwisowe. Serię tę w kluczowym momencie przerwała Alexandra Eala. Przy prowadzeniu 5:4 wywalczyła sobie jedną okazję na przełamanie Peguli. Kolejnych nie potrzebowała.

Dwie zacięte partie mogły wskazywać na to, że decydujący set również długo potrwa. Nic bardziej mylnego. Jessica Pegula jakby nie wyszła na kort. Alexandra Eala zmiotła swoją rywalkę, pozwalając jej na wygranie zaledwie ośmiu punktów. Po ostatniej akcji Filipinka uklęknęła na korcie i schowała twarz w dłoniach.

Jessica Pegula - Alexandra Eala 6:4, 4:6, 0:6

Wygrana w turnieju w Waszyngtonie wywindowała Alexandrę Ealę na najwyższe w karierze, 20. miejsce w rankingu WTA. Filipinka wyprzedziła tym samym m.in. Maję Chwalińską. Teraz najlepsze tenisistki świata rywalizować będą w Toronto. Ze ścisłej czołówki zabraknie jedynie Karoliny Muchovej, Victorii Mboko i Jasmine Paolini.