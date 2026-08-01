Co za perełka! 16-latka podbija świat. "WTA znalazło nową gwiazdę"

Największym objawieniem tego sezonu kobiecego tenisa jest zdecydowanie Maja Chwalińska. Polka przeszła przez kwalifikacje i dotarła aż do wielkiego finału Roland Garros. Dopiero tam znalazła się silniejsza od niej zawodniczka - Mirra Andriejewa. Mimo porażki 24-latka zanotowała gigantyczny awans w rankingu WTA - niemal o 100 pozycji - dzięki czemu regularnie będzie pojawiać się w największych turniejach. Jest jednak jedna młoda zawodniczka, która aspiruje do tego, by to miano Polce odebrać. Narodził się wielki talent.

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Kristina Liutowa przebojem wdziera się do touru

Wielką gwiazdą tenisa może zostać... Kristina Liutowa. To ledwie 16-letnia Rosjanka, która w tym sezonie zdecydowała się postawić na zawodowstwo. Za nią pół roku gry z profesjonalistkami, a na koncie już trzy tytuły: ITF W35 w Las Vegas, W100 w Indian Harbour Beach oraz W100 w Sumter. Już za kilkanaście godzin może zgarnąć kolejne trofeum. I to pierwsze rangi WTA w karierze. Co więcej, może tego dokonać już w swoim debiucie!

Liutowa rywalizuje obecnie w WTA 250 w Memphis. Przebrnęła przez kwalifikacje, a w drabince głównej rozprawiła się z Jekatieriną Aleksandrową (Rosjanka skreczowała), Mayą Joint oraz Catherine McNally. Teraz przed nią półfinał i starcie z Elviną Kalievą, która pokonała m.in. Payton Stearns. Faworytką będzie 23-letnia Amerykanka, która znajduje się na 132. miejscu w rankingu WTA.

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Co za awans! "WTA znalazło nową gwiazdę"

A które miejsce zajmuje Liutowa? Jeszcze w styczniu była poza TOP 700. A teraz? Jest 229. Ba, jej znakomita gra w Memphis pozwoli jej awansować do TOP 200 po raz pierwszy w karierze, a na tym wcale zatrzymywać się nie musi. Jeśli zgarnie tytuł, to może przesunąć się nawet na... 125. lokatę. Tak więc zanotowałaby awans o ponad 100 miejsc w porównaniu z pozycją sprzed turnieju, co naprawdę robi wrażenie.

I choć jeszcze nie ma tego tytułu na koncie, to o Rosjance, mieszkającej od lat w USA, pisze cały świat. "Kristina Liutowa, nowa perełka światowego tenisa. (...) Wygląda na to, że WTA znalazło nową gwiazdę. Teraz pozostaje pytanie, jak daleko zajdzie tenisistka, która mając zaledwie 16 lat, już bije rekordy, które wydawały się zarezerwowane dla talentów z poprzedniego pokolenia" - pisało puntodebreak.com. Dziennikarze zwrócili uwagę na fakt, że Rosjanka nigdy nie grała w turniejach poza USA. A mimo to notuje taki awans!