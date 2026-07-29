Sceny grozy na korcie. Rosyjska gwiazda wyjechała na wózku

Jekaterina Aleksandrowa i Kristina Liutowa stworzyły w Memphis niesamowite widowisko. Aleksandrowa przystępowała do tego spotkania w roli zdecydowanej faworytki. W swojej karierze triumfowała już w pięciu turniejach rangi WTA, a najwyżej zajmowała 10. miejsce w światowym rankingu. Liutowa natomiast zajmuje 229. miejsce w rankingu WTA i debiutuje w turnieju głównego cyklu.

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Aleksandrowa nie wytrzymała trudów rywalizacji. Przykre sceny w Memphis

Mecz od początku był niezwykle wyrównany. Pierwszego seta Liutowa wygrała po tie-breaku 7:6 (7-2), natomiast drugą partię (6:4) zapisała na swoim koncie Aleksandrowa. O losach spotkania miał zadecydować trzeci set, który został przerwany w jego końcówce z powodu problemów zdrowotnych bardziej utytułowanej z Rosjanek.

Przy stanie 5:4 dla Liutowej i wyniku 15:15 w trzecim secie serwująca Aleksandrowa nagle przykucnęła na korcie i natychmiast poprosiła o pomoc fizjoterapeutę. Zawodniczka wyraźnie nie była w stanie kontynuować gry.

Jak podkreśla na platformie X profil "Z kortu - informacje tenisowe", na problemy tenisistki ogromny wpływ miały panujące warunki. Wysoka temperatura i bardzo duża wilgotność powietrza sprawiły, że organizm starszej z Rosjanek odmówił posłuszeństwa.

Po kilku minutach pomocy medycznej Aleksandrowa zdołała jeszcze dojść do swojej ławki, jednak chwilę później zdecydowała się skreczować. Kort opuszczała na wózku inwalidzkim, nie kryjąc łez.

Całą sytuację bardzo mocno przeżyła również jej rywalka. Liutowa także rozpłakała się po zakończeniu spotkania. Chwilę później młoda Rosjanka otrzymała wsparcie od członków swojego sztabu. Na jej pocieszenie może działać fakt, iż świetnie spisywała się w pojedynku przeciwko Aleksandrowej.

Teraz przed 16-letnią Rosjanką mecz o ćwierćfinał turnieju. Jej rywalką będzie Maya Joint.