Tak Świątek przygotowuje się w Toronto. Pokazali, z kim trenuje

Iga Świątek (8. WTA) po nieudanej obronie tytułu na Wimbledonie (przegrała w trzeciej rundzie z Alexandrą Ealą) wraca do rywalizacji w tourze WTA. Aktualnie przygotowuje się do startu w "tysięczniku" w Toronto, i to w doborowym towarzystwie.

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Zobacz wideo Chwalińska o najtrudniejszym momencie

Iga Świątek przygotowuje się o turnieju w Toronto. Wraz z nią Maja Chwalińska

25-latce na korcie treningowym towarzyszyła inna Polka rozstawiona w turnieju, czyli Maja Chwalińska (21. WTA). Obie zaczną zmagania od drugiej rundy, więc mają jeszcze trochę czasu na znalezienie odpowiedniego rytmu. Zdjęcia ze wspólnych zajęć pokazał fotograf o pseudonimie Jimmie48 w serwisie X.

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Takie obrazki zupełnie nie mogą dziwić. Świątek i Chwalińska znają się od dawna - w czasach juniorskich wspólnie występowały w turniejach gry podwójnej, a w ostatnich latach razem grały w reprezentacji Polski podczas Billie Jean King Cup czy United Cup.

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Dwie zawodniczki z rocznika 2001 w przeszłości raz spotkały się w meczu rangi WTA. Bardzo dawno temu, bo 3 listopada 2016 r. w Sztokholmie (korty twarde) - w 1/8 finału Świątek odniosła zwycięstwo 6:2, 6:3 (w kolejnej rundzie przegrała 6:2, 4:6, 4:6 z Kristiną Schmiedlovą).

W turnieju WTA 1000 w Toronto obie rozstawione Polki będą mogły spotkać się najwcześniej w półfinale. Do tego jednak daleka druga, w drugiej rundzie Iga Świątek zagra ze zwyciężczynią meczu Sara Bejlek (38. WTA) - Xinyu Wang (42. WTA), natomiast Maja Chwalińska z triumfatorką starcia Elisabetta Cocciaretto (71. WTA) - Talia Gibson (72. WTA).