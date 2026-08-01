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Była mistrzyni Wimbledonu zawieszona na cztery lata. ITIA wydała oświadczenie

22 czerwca Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) poinformowała o tym, że Marketa Vondrousova została zawieszona na cztery lata za odmowę poddania się testowi antydopingowemu. Teraz organizacja wydała oświadczenie w tej sprawie.
Marketa Vondrousova
Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Wyborcza.pl

Zawieszenie Markety Vondrousovej, mistrzyni Wimbledonu z 2023 roku, wywołało sporo kontrowersji. Zawodniczka twierdziła, że kontrolerka agencji antydopingowej nie zachował się zgodnie z procedurami, stąd też nie została wpuszczona do mieszkania tenisistki. Czeszka próbowała się później bronić na rozprawie, podkreślając, że zmaga się z lękiem i stresem. To jednak nie wystarczyło.

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Dlaczego Vondrousova otrzymała cztery lata kary? Znamy powody

"Vondrousova nie oddała próbki podczas próby kontrolnej przeprowadzonej poza zawodami w jej domu około godziny 20.00 dnia 3 grudnia 2025 roku" - podała Międzynarodowa Agencja Integralności Tenisa (ITIA) w oświadczeniu z 22 czerwca bieżącego roku.

Teraz ITIA wydała kolejny komunikat. Potwierdzono w nim, że nasilenie stresu u tenisistki nie było na tyle duże, aby uniemożliwiło jej świadome poddanie się kontroli antydopingowej.

To właśnie ten szczegół przesądził o karze. Trybunał uznał, że kontrolerka była odpowiednio upoważniona do przeprowadzenia badania, Vondrousova wiedziała o obowiązku oddania próbki i świadomie odmówiła wykonania tego obowiązku. Nie dopatrzono się również żadnych wyjątkowych okoliczności, które mogłyby uzasadniać złagodzenie sankcji.

I tutaj dochodzimy do najistotniejszej części stanowiska przedstawionego przez ITIA. Zdaniem organizacji niższa kara niż za pozytywny wynik testu mogłaby stworzyć niebezpieczny precedens i zachęcić sportowców do odmawiania oddania próbki zamiast ryzykowania wykrycia zakazanej substancji. Z tego powodu przewidziana kara wynosi cztery lata dyskwalifikacji.

Vondrousova może odwołać się do CAS

Przypomnijmy, że kara obowiązuje przez okres czterech lat - od 22 czerwca 2026 roku. Jednocześnie wyniki osiągnięte przez tenisistkę pomiędzy incydentem a datą zawieszenia nie będą wykreślone.

Vondrousova ma 21 dni od otrzymania decyzji na złożenie odwołania do Trybunału Arbitrażowego ds. Sportu (CAS). To dla Czeszki właściwie ostatnia szansa na to, by uniknąć kilkuletniej kary. Jeśli decyzja nie zostanie zmieniona, to jej kariera tenisowa zawiśnie na włosku.

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