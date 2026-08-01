Pogromczyni Świątek się nie zatrzymuje! Imponujący wynik

Alexandra Eala jest ostatnią tenisistką, która mierzyła się z Igą Świątek. Obie panie spotkały się w trzeciej rundzie Wimbledonu i Filipinka triumfowała 7:6(9), 6:2. Stało się wówczas jasne, że reprezentantka Polski nie obroni tytułu. Od tamtego czasu Świątek nie wróciła jeszcze do gry, lecz to nastąpi podczas zbliżającej się imprezy w Toronto.

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Eala lepsza od Switoliny. Cenne zwycięstwo Filipinki

Eala natomiast notuje świetne wyniki podczas zmagań w turnieju WTA 500 w Waszyngtonie. Filipinka rozpoczęła rywalizację od zwycięstwa z Qinwen Zheng - 4:6, 6:4, 6:1. Następnie na jej drodze stanęła Leylah Fernandez. W tym przypadku Eala potrzebowała dwóch setów do awansu do kolejnej rundy. Zwyciężyła bowiem 6:2, 7:6 (1).

W ćwierćfinale czekało na nią starcie z Eliną Switoliną. Pojedynek rozpoczął się nietypowo, bo aż od pięciu przełamań. Jako pierwsza serwowała Ukrainka, więc straciła podanie aż trzykrotnie.

Dopiero szósty gem przyniósł przełom, bo Eala wygrała go przy własnym serwisie. Później nie dała już sobie wyrwać triumfu w tej partii. Na sam koniec przełamała przeciwniczkę, a to dało jej zwycięstwo 6:3.

Drugiego seta lepiej rozpoczęła Switolina. Prowadziła już 3:1, ale później Eala zabrała się za odrabianie strat. Od tego newralgicznego momentu wygrała aż pięć gemów, a rywalka zaledwie jednego. To sprawiło, że po dwóch partiach wiedzieliśmy już, że Eala zagra w półfinale imprezy w Waszyngtonie.

W sobotni wieczór czeka nas wyjątkowe starcie. Eala stoczy bój o finał z Naomi Osaką, która w ostatnich tygodniach jest w naprawdę dobrej formie.