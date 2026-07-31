Co za bój Osaki o półfinał w Waszyngtonie. Wiktorowski może triumfować

Naomi Osaka powoli wraca do wysokiej dyspozycji. To zasługa m.in. Tomasza Wiktorowskiego, jej szkoleniowca. Zaimponowała na trawie, bo dotarła do wielkiego finału w Bad Homburg, a także ćwierćfinału Wimbledonu - w obu spotkaniach uległa Karolinie Muchovej. Teraz przygotowuje się do US Open, a jednym ze sprawdzianów jest dla niej WTA 500 w Waszyngtonie, rozgrywany na kortach twardych. Rozstawiona z "3" Japonka szybko awansowała do ćwierćfinału po tym, jak skreczowała Ashlyn Krueger.

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Naomi Osaka zaskoczona w pierwszym secie. Włoszka się postawiła

W walce o półfinał Osaka zmierzyła się z Elisabettą Cocciaretto. Było to drugie bezpośrednie spotkanie pań w historii. W pierwszym z nich triumfowała czterokrotna mistrzyni wielkoszlemowa i teraz też była faworytką. Piątkowy mecz nie zaczął się dla niej jednak dobrze. Już na start straciła własne podanie i po chwili przegrywała 0:2. Na szczęście dla niej błyskawicznie była w stanie odrobić tę stratę (2:2).

Mimo wszystko nie prezentowała rytmu, do którego przyzwyczaiła nas w ostatnich tygodniach. Popełniała dość sporo błędów, co zemściło się na niej w siódmym gemie. Wówczas Japonka znów dała się przełamać. Jak się okazało, tej straty już nie odrobiła - 4:6.

W drugim secie Osaka wróciła do gry. A potem nadeszła decydująca partia

Drugi set to już nieco inna historia. Tym razem znakomicie rozpoczęła go Osaka, bo od prowadzenia 3:0. I choć w siódmym gemie dała się przełamać i po chwili na tablicy wyników był remis 4:4, to tym razem Japonka zachowała koncentrację do końca. W decydującym, 10. gemie presja spadła na Włoszkę, a ta jej nie udźwignęła, tracąc podanie i seta.

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O wszystkim zadecydowała więc trzecia odsłona spotkania. Początek był dość chaotyczny. Trzy pierwsze gemy to aż dwa przełamania, po jednym dla każdej z pań. W miarę upływu czasu kontrolę przejmowała Osaka. Grała pewniej, a przede wszystkim dokładniej. To zaprocentowało w gemie numer sześć, który zakończył się wygraną Japonki przy serwisie rywalki. Wypracowanej przewagi wyrwać sobie nie dała.

To, co było jej najmocniejszą stroną w tym meczu, to serwis, mimo że dała się przełamać czterokrotnie. Posłała bowiem aż dziewięć asów. Serwis był z kolei bolączką Włoszki, która popełniła aż siedem podwójnych błędów serwisowych.

Elisabetta Cocciaretto - Naomi Osaka 6:4, 4:6, 3:6

W półfinale turnieju rywalką Osaki będzie Alexandra Eala bądź rozstawiona z numerem "2" Elina Switolina. Mecz Filipinki z Ukrainką rozpocznie się po północy czasu polskiego.