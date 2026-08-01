Ostrzegają Świątek przed dwoma rywalkami. "Wiedzą, jak zrobić krzywdę Polce"

Obecny sezon jak na razie nie układa się po myśli Igi Świątek. Najlepsza polska tenisistka tylko w jednym turnieju dotarła do półfinału. Mowa o imprezie WTA 1000 w Rzymie. Jeśli chodzi o zmagania wielkoszlemowe, to w Australian Open był ćwierćfinał, na kortach Rolanda Garrosa Świątek odpadła w czwartej rundzie, a na Wimbledonie w trzeciej. To wszystko sprawia, że obecnie zajmuje ósme miejsce w rankingu WTA, choć jeszcze niedawno była sklasyfikowana na trzeciej lokacie.

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Eksperci przeanalizowali drabinkę Świątek w Toronto

W rankingu WTA Race, obejmującym sezon 2026, Świątek plasuje się z kolei na 12. pozycji, a strata do czołowej ósemki, która daje grę w WTA Finals, jest już stosunkowo duża. Polka wróci do gry po nieudanym Wimbledonie podczas zmagań w Toronto.

W pierwszej rundzie otrzymała wolny los. W drugiej może trafić natomiast na Sarę Bejlek lub Xinyu Wang. Sytuację Świątek w drabince przeanalizował portal Puntodebreak. Zwrócono uwagę na zagrożenie w postaci Madison Keys i Marty Kostiuk.

"Świątek zadebiutowałaby w meczu z dwiema zawodniczkami, teoretycznie uważanymi za słabsze: Sarą Bejlek lub Xinyu Wang. Jej pierwszym prawdziwym wyzwaniem byłaby Donna Vekić w trzeciej rundzie, ale dopiero w 1/8 finału zmierzyłaby się z przeciwniczką na naprawdę wysokim poziomie: Madison Keys lub Martą Kostiuk" - czytamy.

"To dwie zawodniczki, które wiedzą, jak zrobić krzywdę Polce. Jeśli podoła temu wyzwaniu, zmierzy się w ćwierćfinale z Jessicą Pegulą lub Dianą Sznajder, a w hipotetycznym finale, w ewentualnym meczu turnieju, z Sabalenką" - dodano.

W podtytule poświęconym Świątek czytamy, że Polka "ma szansę na nowo odkryć swój tenis". Pozostaje wierzyć, iż rzeczywiście tak będzie.

Dotychczas Świątek w turniejach rozgrywanych naprzemiennie w Montrealu i Toronto nie wchodziła do finału. Jej najlepszy rezultat to półfinał z 2023 roku.

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