Oto jak Iga Świątek zareagowała na widok Taylor Swift. "Pierwszy raz"

Tuż po wygraniu Roland Garros w 2024 roku, Iga Świątek nie próżnowała i postanowiła spełnić dziecięce marzenie. Takowym było wybranie się na koncert Taylor Swift. Amerykańska wokalistka od lat jest idolką najlepszej polskiej tenisistki, więc nie ma nic dziwnego w tym, że dla Świątek było to ogromne przeżycie.

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Tak Iga Świątek zareagowała na widok Taylor Swift. "Ludzie pomyślą, że mam obsesję"

Impreza miała miejsce w Liverpoolu, a tuż po niej Polka podzieliła się swoimi przeżyciami we wpisie na portalu X. Łzy w oczach i szeroki uśmiech były reakcją nie tylko na koncert, ale przede wszystkim na list, który otrzymała od Swift. Amerykanka pogratulowała Świątek kolejnego w karierze triumfu na kortach Roland Garros.

Po ponad dwóch latach od tego wydarzenia Świątek postanowiła opowiedzieć głębiej o swojej fascynacji osobą i twórczością Swift. W podcaście Natalii Szymańczyk nie ukrywała, że reakcja na ujrzenie idolki na scenie była nawet dla niej samej czymś niespodziewanym.

- Jak zobaczyłam Taylor, jak wyszła na scenę, to byłam w szoku, że ona faktycznie istnieje. Naprawdę zawiesiłam się na minutę, bo całe swoje dzieciństwo spędziłam na czytaniu o niej i obserwowaniu w internecie. I nagle zobaczyłam ją na żywo i byłam w szoku. Nie wiem, dlaczego. Pierwszy raz w życiu miałam takie uczucie i było bardzo nieracjonalne. No bo wiadomo, że ona istnieje. Dlatego czasami jak ludzie dziwnie się zachowują, jak do mnie podchodzą, to potrafię to zrozumieć. Bo ja myślę, że też bym się dziwnie zachowała, jakbym spotkała Taylor - wyznała.

Polka zresztą wprost określiła Swift jako swoją inspirację od najmłodszych lat. - Czasami jak miałam te 14 lat i nie wiedziałam, co zrobić, to się zastanawiałam, co by zrobiła Taylor. Pomogło mi to. Jak ktoś chce się z tego śmiać, tak jak w gimnazjum, to niech się śmieją - stwierdziła. Dlaczego jednak aż tak podoba jej się twórczość Amerykanki?

- To nie jest tak, że ona ma wybitny głos. Są piosenkarki, które mają o wiele lepsze głosy, typu Ariana Grande, ale Taylor wszystko, co ma w toolboxie, udoskonaliła w taki sposób, że wykorzystuje to w 100 proc. Bardzo ją podziwiam za to, jak pisze piosenki [...]. Zawsze wydawała się taka naturalna. [...] I śpiewa to, co faktycznie chce przekazać - podkreślała Świątek.

Zabawnym punktem podcastu był moment, w którym Szymańczyk przeprowadziła quiz na temat Swift. A Świątek wypadła w nim bezbłędnie. Nie pomyliła się co do drugiego imienia Amerykanki, daty i miejsca urodzenia, a nawet co do ulubionej liczby.

- Jezu, chcesz to kontynuować?! Bo zaraz ludzie pomyślą, że jestem naprawdę... Że mam obsesję - wypaliła tenisistka.

Teraz grafik Świątek znów jest napięty do granic możliwości, więc trudno oczekiwać, że w najbliższym czasie znów będzie miała okazję pojawić się na koncercie Swift. Polka przygotowuje się do ostatniego wielkoszlemowego turnieju w tym sezonie, czyli US Open.

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