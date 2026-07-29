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Żaden sekret, kto jest jego ojcem. Wygrał pierwszy mecz w ATP

Tylko 74 minuty zajęło Cruzowi Hewittowi wygranie pierwszego meczu z rangi ATP w karierze. 17-letni Australijczyk, syn słynnego Lleytona, w meczu 1/16 finału turnieju w Waszyngtonie wygrał ze starszym o 14 lat Marcosem Gironem 6:3, 6:4. W następnej rundzie skala trudności mocno wzrośnie.
Cruz Hewitt
fot. screen https://www.youtube.com/watch?v=twVxGhX3-5k

Australijczyk Cruz Hewitt nie jest zwyczajnym 17-letnim tenisistą. Bo choć w rankingu ATP zajmuje dopiero 612. miejsce, to mówi się o nim więcej niż o innych zawodnikach. Ma to związek z jego koneksjami rodzinnymi. Jego tata Lleyton to legenda dyscypliny.

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Hewitt w poniedziałkowy wieczór zanotował pierwsze zwycięstwo w swojej karierze, jeśli chodzi o turnieje rozgrywane pod egidą ATP. W meczu 1/16 finału w Waszyngtonie pokonał Marcosa Girona. Już w czwartym gemie pierwszego seta przełamał rywala i samemu nie dał się przełamać do końca partii.

Drugi set miał podobny przebieg. Hewitt przy stanie 1:1 wygrał serwis przeciwnika i potrafił doprowadzić seta, a co za tym idzie mecz do szczęśliwego dla siebie finału. Do zwycięstwa potrzebował zaledwie 74 minut. Zaserwował pięć asów serwisowych, przy czterech rywala. Jaka nagroda czeka go za pokonanie Girona?

W meczu kolejnej rundy Hewitt spotka na swojej drodze jednego z dwóch znanych tenisistów: Alexa De Minaura lub Stefanosa Tsitsipasa. Pierwszy to turniejowa jedynka, a światowa szóstka, zaś drugi to były numer 3 światowych list.

Cruz Hewitt może osiągnąć wielkie rzeczy. Czy aż tak wielkie jak jego tata? 45-letni Lleyton Hewitt w latach 2001-2003 był liderem światowych list. W karierze wygrał łącznie 30 turniejów, a także zagrał w trzech finałach wielkoszlemowych. W finale US Open 2001 pokonał Amerykanina Pete'a Samprasa 7:6, 6:1, 6:1, zaś rok później w finale Wimbledonu okazał się lepszy od Davida Nalbandiana 6:1, 6:3, 6:2. 

Jego jedyną porażką w finale Wielkiego Szlema była ta z 2005 roku. Wówczas musiał uznać wyższość Marata Safina, przegrywając z nim w czterosetowym pojedynku. Co ciekawe Hewitt senior w 2000 roku wygrał też turniej deblistów na US Open.

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