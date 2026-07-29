W tym kraju Iga Świątek chce zamieszkać. W Polsce przeszkadza jej jedno

Iga Świątek (8. WTA), zanim rozpocznie grę w ostatnim tegorocznym turnieju spod znaku Wielkiego Szlema, zaprezentuje się w zawodach rangi WTA 1000 na kortach twardych: najpierw w Toronto (2-13 sierpnia), a następnie będzie bronić tytułu wywalczonego w Cincinnati (13-24 sierpnia).

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Włochy, Grecja? O tych krajach myśli Świątek ws. wyprowadzki z Polski

Nasza najlepsza tenisistka niedługo rozpocznie grę w najważniejszej części sezonu. Ma do obrony niemal dwa tysiące punktów. W przypadku kiepskiej postawy w turniejach w Ameryce Północnej Polkę będzie czekał spadek w zestawieniu WTA.

W rozmowie z Natalią Szymańczyk była liderka rankingu poruszyła kilka spraw pozasportowych. Przyznała, że w roku ma dwa "okienka" urlopowe (po Wimbledonie oraz w listopadzie). Po ostatniej edycji turnieju na kortach All England Club Świątek wybrała się do Grecji.

- Mimo tego, że myślę, że w Europie jestem bardziej rozpoznawalna, to jednak jestem europejską dziewczyną i wolałabym ten czas spędzić w Europie - zaznaczyła, wymieniając Włochy, Hiszpanię i Francję jako kraje, w których czuje się najlepiej. Jej celem, jak sama wyznała, jest także zobaczenie zorzy polarnej w Islandii.

Do wielkiego i jak na razie niespełnionego marzenia 25-latki należy kupno nieruchomości we Włoszech.

- Mam wrażenie, że żeby w ogóle kupić taką nieruchomość, musiałabym faktycznie się tam wybrać, zrobić research, spędzić w okolicy chociaż kilka dni. W zeszłym roku byłam w Bari i się zastanawiałam nad tamtym rejonem, ale ciężko jest mimo wszystko to zrobić tak po prostu z marszu. Ludzie się zastanawiają nad takimi rzeczami latami. Ale też zastanawiałam się, czy właśnie Włochy będą idealne, czy nie wiem... Grecja? - powiedziała Iga Świątek.

Skąd w ogóle wziął się u niej pomysł na przeniesienie się do innego kraju?

- Fajnie by było mieć takie miejsce, gdzie mogłabym się wybrać i mieć trochę więcej prywatności. Teraz jak jestem w Warszawie i wracam po turniejach, to to nie jest tak, że mam taką swobodę, żeby wszędzie iść na kawkę, na ciastko do restauracji, bo cały czas jestem obserwowana - podkreśliła.