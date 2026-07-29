Przez ponad miesiąc Magdalena Fręch czekała na zwycięstwo w meczu w ramach turnieju WTA. Jej ostatni triumf miał miejsce 13 czerwca w kwalifikacjach do turnieju w Berlinie, gdzie pokonała 6:7, 6:4, 7:6 Białorusinkę Aliaksandrę Sasnowicz. Od tamtej pory Fręch przegrała z Shuai Zhang (Berlin - 2:6, 4:6), Evą Lys (Berlin - 6:7, 3:6), Naomi Osaką (Bad Homburg - 4:6, 1:6) i Anną Kalinskają (Wimbledon - 6:7, 4:6). Fręch liczyła na przełamanie w trakcie turnieju WTA w Waszyngtonie. Jej pierwszą rywalką była Ann Li, z którą do tej pory Polka miała bilans 0-5.

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Fręch znalazła sposób na Amerykankę. Pierwsza taka wygrana w karierze

Początek pierwszego seta wskazywał na to, że Fręch nie wygra z Amerykanką po raz pierwszy w karierze. Li prowadziła już 4:0 z przewagą podwójnego przełamania. Wtedy Fręch rzuciła się w pogoń za rywalką. W piątym gemie Polka potrzebowała pięciu break pointów, by przełamać serwis Amerykanki. Potem Fręch utrzymała swój serwis, a następnie doprowadziła do remisu 4:4. Li znów nie utrzymała swojego serwisu, a reprezentantka Polski wygrała seta 6:4.

W drugim secie Fręch nie musiała wygrać tyle gemów z rzędu, by osiągnąć sukces. Na początku tej partii tenisistki utrzymywały swoje podanie. Kluczowy znów okazał się piąty gem, w którym Fręch wykorzystała break pointa i prowadziła z przewagą przełamania. Przy kolejnym gemie serwisowym Li nie doszło do kolejnego przełamania, ale Fręch już nie wypuściła prowadzenia do samego końca. Ostatecznie Polka wygrała mecz 6:4, 6:3 i awansowała do kolejnej rundy turnieju w Waszyngtonie.

Fręch zagra w drugiej rundzie z turniejową "jedynką", a więc Jessiką Pegulą, która miała wolny los na samym początku turnieju. Do tej pory Fręch nie znalazła sposobu na Pegulę, bo bezpośredni bilans między tymi tenisistkami to 3-0 na korzyść Amerykanki. Ich ostatni pojedynek miał miejsce w 2025 r. w drugiej rundzie w Stuttgarcie, gdy Pegula wygrała 6:1, 6:1.

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Fręch podchodziła do turnieju WTA w Waszyngtonie jako 48. zawodniczka na świecie. Polka jest już pewna awansu o trzy pozycje w rankingu, a w przypadku wygranej z Pegulą, może znaleźć się na 43. miejscu.