Majchrzak przemówił po sensacyjnej wygranej. Wytłumaczył wielką przemianę

Kamil Majchrzak (72. ATP) nie był faworytem meczu z Tommym Paulem (21. ATP) w pierwszej rundzie turnieju ATP 500 w Waszyngtonie. Mimo to 30-latek potwierdził niezłą dyspozycję z ostatnich tygodni i nieoczekiwanie pokonał przedstawiciela gospodarzy 7:5, 7:6(4). Jego dobra forma jest zauważana.

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Kamil Majchrzak zabrał głos po zwycięstwie nad Tommym Paulem. Polak pogromcą faworytów?

W pomeczowym wywiadzie dla Tennis TV reporterka zauważyła, iż Polak przegrał swoich 12 pierwszych spotkań z zawodnikami z Top 30 rankingu. Z kolei we wpisie na X zauważono, że po tegorocznym "tysięczniku" w Indian Wells miał z nimi bilans 1-16, a od tamtej pory te liczby to pięć wygranych i jedna porażka.

Pytanie kobiety było następujące: - Teraz zacząłeś pokonywać zawodników z Top 10 i takich jak Tommy Paul. [...] Co się stało, co się zmieniło w twojej grze? - Prawdopodobnie zacząłem bardziej wierzyć i lepiej spisywać się na korcie. Jak wspomniałaś, grałem w przeszłości z topowymi tenisistami, wiele z tych meczów było zaciętych, ale ostatecznie przegrywałem - stwierdził.

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Jak obecnie wygląda sytuacja? - Teraz zacząłem wygrywać, co jest wielką zmianą w mojej głowie. Zawsze wiedziałem, że mogę z nimi rywalizować, lecz nigdy nie zwyciężałem. Teraz zacząłem, co mnie daje mi mnóstwo energii i pewności siebie w grze - wyjaśnił.

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Z kim i z jakim skutkiem z Top 30 grał Majchrzak po Indian Wells? Jeszcze w marcu w drugiej rundzie "tysięcznika" w Miami pokonał 6:2, 4:6, 6:2 Learnera Tiena (wówczas 21. ATP). Potem jego wielkim popisem był turniej ATP 500 w s'Hertogenbosch, gdzie od ćwierćfinału ograł kolejno: 6:4, 6:3 Felixa Augera-Aliassime'a (4. ATP), 7:6(4), 6:1 Daniiła Miedwiediewa (8. ATP) oraz 6:3, 2:6, 7:6(5) Alexa De Minaura (6. ATP). Następnie w zawodach tej samej rangi w Londynie przegrał 5:7, 6:7(4-7) z Jirim Lehecką (12. ATP), po czym teraz był lepszy od Paula.

W drugiej rundzie turnieju ATP 500 w Waszyngtonie Kamil Majchrzak znów będzie miał okazję na zaprezentowanie swoich zdolności do pokonywania faworytów. Zmierzy się bowiem z Taylorem Fritzem (10. ATP), rozstawionym z numerem trzecim.