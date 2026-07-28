Wyjątkowe wyznanie Osaki. "Skupiam się na modzie"

Naomi Osaka notuje dobre wyniki w tym sezonie. Reprezentantka Japonii dotarła do finału turnieju WTA 500 w Bad Homburgu, ale musiała skreczować w drugim secie spotkania z Czeszką Karoliną Muchovą z powodu kontuzji. Poza tym Osaka dotarła do ćwierćfinału Wimbledonu, eliminując z turnieju m.in. Arynę Sabalenkę. Teraz Osaka będzie brała udział w turnieju WTA w Waszyngtonie - który potrwa od 27 lipca do 2 sierpnia, gdzie jest rozstawiona z "trójką".

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Osaka skupia się na modzie. "Nie zależy mi na sławie"

Osaka spotkała się z dziennikarzami przy okazji rozpoczęcia turnieju WTA 500 w Waszyngtonie. Japonka przyznała, że nigdy nie chciała być popularna.

- Kiedy wygrałam Indian Wells w 2018 r., to pomyślałam sobie: "wow, życie nie może być bardziej szalone". Moja mama cały czas pracowała i rzadko ją widywałam w domu, a dzięki temu mogła przejść na emeryturę. Czułam, że to był szczyt. To trwa i nawet teraz, z całym tym zamieszaniem związanym z modą, pomyślałam, że to jest chyba maksymalny poziom. Nie zależy mi na sławie, więc jestem zadowolona z tego, gdzie jestem teraz - powiedziała.

Osaka ogłosiła, że teraz bardziej skupia się na modzie. - Ludzie znają mnie teraz bardziej z mody, niż z tenisa, bardziej są entuzjastami mody. Jak na ironię, noszenie strojów zmusiło mnie do mówienia o wiele więcej, zwłaszcza na tematy, w których niekoniecznie jestem ekspertem. Jako tenisistka mogłabym pewnie siedzieć przed tym mikrofonem i mówić o tenisie naprawdę długo, bo to świat, do którego jestem przyzwyczajona. Zajmowanie się modą pozwoliło mi nawiązać kontakt z ludźmi, których wcześniej nie spotkałam - dodała tenisistka.

Tak Wikotorowski pomógł Osace. "Świetny obserwator"

Spory wpływ na dobrą grę Osaki w tym sezonie ma jej trener, a więc Tomasz Wiktorowski. - Tomek powiedział mi, że ma wręcz wspaniałą atmosferę podczas pracy z Osaką On wreszcie czuje, że żyje, że tenis ma pewną wartość. Wyjazdy i podróże dają mu ogrom satysfakcji. Czyli jednak coś można zrobić i w ten sposób Osaka wraca na pozycję, jaką miała przed załamaniem - mówił Piotr Woźniacki w rozmowie z Polsatem Sport.

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- To ten wielki Polak - komentowała Osaka po awansie do ćwierćfinału Wimbledonu. - Trzeba było zbudować trochę dystansu, pozwolić Naomi, żeby odzyskała świeżość i radość z gry. Widzimy, że Tomek dał jej możliwość, aby rozwijała się choćby poprzez stroje, zachowania. Myślę, że wielkość Tomka polega na tym, że jest organizatorem procesu szkoleniowego. Jest świetnym obserwatorem - zauważa Maciej Synówka, trener tenisa.