21. tenisista świata pokonany! Majchrzak sprawił wielką sensację

Kamil Majchrzak (72. ATP) nie zaszalał na Wimbledonie i odpadł w drugiej rundzie. Na londyńskich kortach tylko trochę lepiej poradził sobie Tommy Paul (21. ATP), który w trzeciej rundzie przegrał z Hubertem Hurkaczem (71. ATP). Niżej notowany z Polaków oraz Amerykanin zagrali ze sobą na starcie turnieju ATP 500 w Waszyngtonie (korty twarde), gdzie publika miała jednego faworyta.

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Kamil Majchrzak nadział się na kontrę Tommy'ego Paula. Odpowiedział kapitalnie

Już w drugim gemie Polak mógł przełamać Amerykanina, lecz zmarnował break point. Co błyskawicznie się zemściło, gdyż za moment 29-latek wykorzystał pierwszą okazję na przełamanie. Jego manewr Majchrzak powtórzył w szóstym gemie i znów był remis.

W dalszej części seta emocji było mniej. Dopiero w dwunastym gemie, gdy Paul serwował na utrzymanie się w grze, polski tenisista skuteczniej zaatakował. Dzięki temu miał dwa setbole, a już pierwszy dał mu zwycięstwo 7:5.

Majchrzak miał sporo szans na przygwożdżenie Paula w Waszyngtonie

Początek drugiej odsłony to przewaga serwujących. Aż w szóstym gemie zaczął dominować niżej notowany zawodnik, który miał aż pięć szans na przełamanie rywala. Jak się skończyło? Nieskutecznością Polaka i poprawą u Paula, który przy drugiej przewadze utrzymał podanie.

Majchrzak mógł być bardzo rozczarowany, ale jakby na poprawę nastroju, kolejny gem wygrał bez straty punktu. 30-latek prezentował się pewnie przy własnym serwisie, ale to samo można było powiedzieć o Amerykaninie.

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W końcu doszło do powtórki z poprzedniej partii - Polak prowadził 6:5, a rywal serwował na utrzymanie się, tym razem w meczu. I znowu Amerykanin miał kłopoty, ponownie przegrywał 15-40, lecz poszło mu lepiej - obronił obie kluczowe piłki. Za moment przegrał jednak bardzo długą wymianę, ale i z trzecim meczbolem się uporał. Po czym wygrał dwie akcje, doprowadzając do tie-breaka.

Majchrzak walczył w tie-breaku i pokonał Paula. Teraz hit z innym Amerykaninem

Tam polski tenisista zaczął od podwójnego błędu serwisowego. Szybko "odłamał" (na 1-2), by dwa punkty później zmarnować okazję na objęcie prowadzenia (2-3), ale natychmiastowo doprowadzić do remisu (3-3). Gdy podanie "wróciło" do 30-latka, świetnie to wykorzystał i zyskał przewagę (5-4), która po podwójnym błędzie Paula zamieniła się w czwartą piłkę meczową (6-4). Po chwili Amerykanin znów się pomylił i to Polak wygrał 7:5, 7:6(4). Spotkanie trwało 119 minut.

W drugiej rundzie zawodów ATP 500 w Waszyngtonie Kamil Majchrzak zagra z Taylorem Fritzem (10. ATP), turniejowym numerem trzy, który w poniedziałek pokonał 6:3, 6:4 Zizou Bergsa (36. ATP).