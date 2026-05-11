Co za wyczyn Świątek. Elitarne grono

Iga Świątek jest już w IV rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. To, co nie udawało się w Miami, Stuttgarcie i Madrycie, w końcu stało się faktem. W dodatku Polka po awans sięgnęła z olbrzymią wręcz łatwością. Reprezentantkę gospodarzy - Elisabettę Cocciaretto ograła 6:1, 6:0, a zatem dopisała sobie kolejnego tenisowego "bajgla" (tak zwykło się nazywać sety wygrane do zera - red.). A to z kolei zapewniło jej zaszczytne miejsce w turniejowych statystykach.

Świątek dołączyła do legend. Tylko cztery w historii

Profil OptaAce odnotował bowiem, że Polka tylko w trakcie rywalizacji w Rzymie uzbierała już w sumie 10 "bajgli". Pod tym względem ustępuje jedynie trzem zawodniczkom. - Iga Świątek (10) jest zaledwie czwartą zawodniczką w erze Open, która zanotowała 10 lub więcej setów zakończonych wynikiem 6:0 na Internazionali d’Italia, obok Chris Evert (16), Gabrieli Sabatini i Sereny Williams (po 11). Niech się dzieje, co chce - czytamy na portalu X.

Co ciekawe aż dwa z 10 wygranych przez Świątek setów do zera miały miejsce w spotkaniach ze wspomnianą Cocciaretto. Obie panie spotkały się na tych samych kortach również rok wcześniej, tyle że w drugiej rundzie i wynik był dokładnie taki sam - 6:1, 6:0.

Świątek królową Rzymu. Liczby mówią same za siebie

Tak znakomite liczby Świątek nie mogą dziwić. Nasza reprezentantka w stolicy Włoch od lat spisuje się bardzo dobrze. Tamtejszy turniej wygrywała w sumie aż trzy razy - w 2021, 2022 i 2024 r. Ba, gdy pierwszy raz sięgała po końcowe zwycięstwo, w finale rozbiła Karolinę Pliskovą 6:0, 6:0.

Teraz Świątek stoi przed szansą na czwarty w karierze triumf. Wciąż jednak do tego daleka droga. Trudne zadanie stoi przed nią już w najbliższej, czwartej rundzie. Rywalką 24-latki będzie prowadzona przez Tomasza Wiktorowskiego, była liderka rankingu WTA - Naomi Osaka. Ich mecz odbędzie się w poniedziałek 11 maja, po godz. 18:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na żywo na naszej stronie internetowej Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.