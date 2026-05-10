6:1, 6:0. Świątek po meczu zaczęła mówić o Naomi Osace

Dla Igi Świątek starcie z Cocciaretto było drugim takim w jej karierze. Rok temu zagrała z Włoszką dokładnie w tym samym miejscu, czyli w Rzymie. Skończyło się to brutalną egzekucją, bo Polka straciła tylko jednego gema, zwyciężając 6:1, 6:0. Tym razem, mimo słabszej formy w bieżącym roku, też zanosiło się, że może skończyć się podobnie. Bardzo szybko przekonaliśmy się, iż możliwa jest wręcz w stu procentach dokładna kopia tamtego spotkania.

Kopiuj/wklej w wersji Igi Świątek

Zgadzał się bowiem wynik pierwszego seta. Świątek potrzebowała tylko 30 minut, by wygrać go 1:0. Ciut dłużej niż rok wcześniej, bo wtedy było to 26 minut. Oczywiście nagłe zwroty akcji się zdarzają, ale postawa Włoszki jasno sugerowała, że ona bardziej powalczy o to, by nie przegrać drugiego do zera, jak wtedy. Nie udało jej się to, choć walczyła do końca, bo przy stanie 0:5 miała kilka breakpointów. Ostatecznie jednak Polka nie miała dla niej żadnej litości i ponownie rozgromiła ją 6:1, 6:0. Tym razem w 65 minut (wtedy 54).

Czas na Osakę! Tak nadchodzące wyzwanie skomentowała Świątek

Po zwycięstwie Świątek zabrała głos w tradycyjnej pomeczowej rozmowie dla triumfatorki. - Chciałam być solidna i koncentrować się na sobie niezależnie od wyniku. Czasem rywalce łatwiej jest się rozluźnić i iść na całość w samej końcówce. Trzymałam się więc planu, który realizowałam przez cały mecz. Podobało mi się, jak dzisiaj grałam, dobrze serwowałam i otwierałam w ten sposób kort - powiedziała Świątek.

Nasza reprezentantka jest już w 1/8 finału, ale tam poprzeczka idzie w górę. Jej rywalką będzie trenowana przez Tomasza Wiktorowskiego Naomi Osaka. Japonka w swoim meczu rozniosła 6:1, 6:2 Rosjankę Dianę Sznajder, pokazując świetną formę. - Naomi jest świetną zawodniczką, wiele razy ze sobą grałyśmy. Miałam z nią bardzo trudny mecz dwa lata temu podczas Roland Garros. Wiem, co potrafi zaprezentować i jak grać, gdy czuje się dobrze na korcie - skomentowała nadchodzące starcie z Osaką nasza reprezentantka. Ten mecz już w poniedziałek 11 maja nie przed godziną 18:00.