Iga Świątek przystępowała do starcia III rundy turnieju WTA 1000 w Rzymie z Elisabettą Cocciaretto mając świadomość, że w kolejnej fazie rywalizacji w stolicy Włoch czeka na nią Naomi Osaka. Japonka w niedzielę bez najmniejszych problemów pokonała Dianę Sznajder 6:1, 6:2. Rosjanka poległa po zaledwie 56 minutach meczu, a podopieczna Tomasza Wiktorowskiego pokazała ogromną jakość.

REKLAMA

Zobacz wideo Daria Abramowicz może zostać z Igą Świątek do końca! "Bardzo jej ufa"

Świątek zresztą również nie zamierzała dawać zawodniczce gospodarzy taryfy ulgowej. Polka grała kapitalnie i nie pozwalała Cocciaretto na to, by jakkolwiek zaznaczyć swoją obecność na korcie. W efekcie - podobnie jak Osaka - zakończyła rywalizację w ekspresowym tempie, wygrywając 6:1, 6:0.

Świątek potraktowana po macoszemu. Oto, gdzie zagra z Osaką

Jeszcze w trakcie meczu Polki z Włoszką organizatorzy rzymskiego turnieju opublikowali plan gier na poniedziałek 11 maja. Kibice mogli jednak przeżyć niemałe zaskoczenie, gdy w rubryce "Campo Centrale" nie ujrzeli nazwisk Świątek i Osaka. Tak, hitowe starcie 1/8 finału nie zostanie rozegrane na korcie głównym w stolicy Italii.

Zamiast Polki i Japonki na Campo Centrale od rana zameldują się Sorana Cirstea, Linda Noskova, Coco Gauff, Iva Jović, Jannik Sinner, Aleksiej Popyrin, Falvio Cobolli, Thiago Augustin Tirante, Jelena Rybakina oraz wygrana z pary Laura Siegemund / Karolina Pliskova.

Świątek i Osaka swoje spotkanie rozegrają z kolei na korcie BNP Paribas Arena jako ostatnie w kolejności, czyli nie przed godz. 18:00. Wcześniej dojdzie tam do meczów pomiędzy Mattią Belluccim a Martinem Landaluce, Francesem Tiafoe i Andreą Pellegrino, Eliną Switoliną a Nikolą Bartunkovą oraz Pablo Llamasem Ruizem i Daniiłem Miedwiediewem.

Do tej pory Iga Świątek i Naomi Osaka mierzyły się trzykrotnie. W 2019 roku w Toronto lepsza była reprezentantka Japonii, a dwa kolejne mecze wygrywała Polka. Najpierw zwyciężyła w finale Miami Open w 2022 roku, zaś następnie pokonała rywalkę podczas wielkoszlemowych zmagań na kortach Rolanda Garrosa w roku 2024.

Zobacz też: Rybakina nie pozostawiła złudzeń. Wyraźny sygnał dla Sabalenki