Niebywałe! 19 gemów z rzędu. Historyczna seria wielkiej rywalki Świątek

Jessica Pegula (5. WTA) w tym sezonie wygrała już dwa turnieje, ale nie te zaliczane do najbardziej prestiżowych. 32-letnia Amerykanka najpierw triumfowała w Dubaju, a potem w Charleston. Oprócz tego była w półfinale Australian Open oraz imprezy w Brisbane.

REKLAMA

Zobacz wideo Daria Abramowicz może zostać z Igą Świątek do końca! "Bardzo jej ufa"

Ależ seria Peguli w Rzymie

Teraz Jessica Pegula gra w turnieju WTA 1000 na kortach ziemnych w Rzymie. W pierwszej rundzie miała wolny los, a w drugiej pokonała 6:4, 6:0 Turczynkę Zeynep Sonmez (65. WTA). Pegula w III rundzie zmierzyła się ze Szwajcarką Rebeką Masarovą (160. WTA), która do turnieju głównego dostała się z kwalifikacji, a w poprzedniej rundzie po dwuipółgodzinnym meczu wyeliminowała finalistę US Open 2021 - Kanadyjkę Leylah Fernandez (23. WTA).

To był popis tenisa w wykonaniu Amerykanki. Wygrała w godzinę i minutę "rowerkiem" 6:0, 6:0! Amerykanka wygrała aż 82 proc. punktów po drugim podaniu, przy zaledwie 14 proc. rywalki. Nie musiała też bronić żadnego break pointa, a sama aż sześć razy przełamała Szwajcarkę.

Pegula ma imponującą serię w Rzymie. Licząc też poprzedni mecz, wygrała trzy sety z rzędu 6:0, a w sumie aż 19 gemów z rzędu. 32-latka została też pierwszą zawodniczką w historii turnieju w Madrycie, której udało się wygrać trzy sety z rzędu rezultatem 6:0.

Dla Amerykanki był to też pierwszy w karierze wygrany mecz wynikiem 6:0, 6:0. W 424. próbie!

Pegula awansowała też na drugie miejsce w zestawieniu Amerykanek z największą liczbą zwycięstw w turniejach rangi WTA 1000. Ma ich już 112 (tyle samo co Venus Williams), a więcej ma tylko Serena Williams - 148.

Pegula w 1/8 finału zmierzy się z Anastasiją Potapową (Austria, 38. WTA), która pewnie pokonała 6:3, 6:2 Rosjankę Ludmiłę Samsonową (21. WTA). Pegula z Igą Świątek może zagrać w ewentualnym ćwierćfinale.

Polka swój mecz III rundy rozegra w niedzielę. O godz. 19 zmierzy się z Włoszką Elisabettą Cocciaretto (41. WTA).

Zobacz także: Kolejna sensacja w Rzymie! Mistrzyni wielkoszlemowa ograna przez 20-latkę

Relacja na żywo z tego starcia na Sport.pl i w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.

III runda w Rzymie: Jessica Pegula - Rebeka Masarova 6:0, 6:0