Reakcja Osaki mówi wszystko. Zapytali ją o mecz ze Świątek

Iga Świątek pewnie poradziła sobie z Elisabettą Cocciaretto w trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Rzymie. W 1/8 finału zmierzy się z Naomi Osaką, która bez najmniejszych problemów pokonała Dianę Sznajder 6:1, 6:2. Polka po triumfie z Włoszką wypowiedziała się nt. nadchodzącego starcia z japońską tenisistką. - Naomi jest świetną zawodniczką, wiele razy ze sobą grałyśmy. Miałam z nią bardzo trudny mecz dwa lata temu podczas Roland Garros. Wiem, co potrafi zaprezentować i jak grać, gdy czuje się dobrze na korcie - skomentowała.

Rozbrajająca reakcja Osaki na wieści o meczu ze Świątek

Iga Świątek już wiedziała, że zmierzy się z Naomi Osaką. Jak relacjonuje tennishead.net, jej rywalka... nie była tego świadoma. Dziennikarze opisali, jak wyglądała reakcja zawodniczki, na to, że zmierzy się z Igą Świątek. Jeden z reporterów zdradził jej, iż myśli, że w następnej rundzie zmierzy się z Polką.

- O mój Boże. Przepraszam. Cholera - odpowiedziała na konferencji prasowej, po czym zaczęła się śmiać.

Po chwili opanowała się i powiedziała: - Życie jest trochę okrutne. Cholera. Sabalenka, a teraz Iga (śmiech) - podkreśliła, przypominając, że w 1/8 finału WTA w Madrycie grała przeciwko liderce światowego rankingu.

- Uważam, że mimo iż ostatnio nie szło mi najlepiej, to dla mnie te mecze są najfajniejsze. Jestem podekscytowana na samą myśl o tym. Nie wiem, to po prostu mnie bawi - dodała.

Ostatni raz Iga Świątek i Naomi Osaka mierzyły się podczas wielkoszlemowego Roland Garros w 2024 roku. To spotkanie było bardzo zacięte - w pierwszym secie Polka wygrała minimalnie w tie-breaku. Następnie Japonka odpowiedziała - 6:1. W trzecim secie Osaka prowadziła już 5:2 i miała piłki meczowe, ale Polka zdołała odrobić straty i wygrać 7:5.

Osaka wróciła także do tamtego spotkania. - Lubię wracać myślami do tego meczu, bo dla mnie, mimo że nie wygrałam, było to coś w rodzaju sprawdzianu. Myślę, że to był mój pierwszy duży mecz po ciąży. Zmierzenie się z nią na jednej z jej najlepszych, a może nawet najlepszej nawierzchni, było naprawdę fajne - zakończyła.

Nadchodzący mecz będzie miał dodatkowy kontekst, gdyż aktualnie trenerem Naomi Osaki jest Tomasz Wiktorowski, były szkoleniowiec Igi Świątek. To spotkanie rozegrane zostanie w poniedziałek, 11 maja na korcie BNP Paribas Arena jako ostatnie w kolejności, czyli nie przed godz. 18:00.