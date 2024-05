Nie uwierzysz, o co dziennikarze zapytali Igę Świątek. Hit! "Zasnęłam"

Iga Świątek jest w tym roku w bardzo dobrej formie. Ostatnio świetnie zaprezentowała się na turnieju WTA w Madrycie. Awansowała tam do finału, gdzie zmierzyła się z Aryną Sabalenką (2. WTA). Po znakomitym i bardzo wymagającym spotkaniu liderka rankingu okazała się lepsza i wygrała 7:5, 4:6, 7:6.

Świątek dostała pytanie o Taylor Swift

Obecnie Polka przygotowuje się do startu w zawodach WTA w Rzymie. Na poprzedzającej turniej konferencji została zapytana m.in. o to, czy przesłuchała najnowszy album Taylor Swift - "The Tortured Poets Department". Polka nigdy nie ukrywała, że jest jej wielką fanką, a pod koniec zeszłego roku otrzymała płytę winylową Amerykanki pt. "Midnights".

- Podoba mi się. Powiedziałabym, że jest jakieś siedem piosenek, które naprawdę lubię. Zrobiłam playlistę z nimi. Co do reszty to... Podczas lotu zasnęłam dwa razy. Również dlatego, że nie śpię po ostatnich meczach turniejowych. W przypadku pozostałych piosenek słowa są tak skomplikowane, że skupiłam się bardziej na nich niż na samej muzyce - powiedziała Świątek. Następnie wymieniła, które piosenki najbardziej jej się spodobały.

- "So Long, London", "The Alchemy" i "The Albatross". Coś o Chloe Marcus. Przepraszam, nie pamiętam tytułu - dodała. Świątek niedawno poinformowała również, że stara się o bilety na jeden z koncertów Taylor Swift podczas jej trasy.

Świątek zmagania na turnieju w Rzymie rozpocznie od drugiej rundy. Tam zmierzy się Caroline Dolehide (54.) lub Bernardą Perą (77.). Pierwszy mecz wstępnie zaplanowany jest na najbliższy czwartek.