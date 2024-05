Kapitalny początek Fręch w Rzymie! Teraz zagra z wielką faworytką

Magdalena Fręch (55. WTA) niedawno zakończyła zmagania w Hiszpanii. Tam najpierw szybko pożegnała się z turniejem WTA 1000 w Madrycie, gdzie odpadła już w pierwszej rundzie z Jaqueline Cristian (68. WTA). Lepiej poszło jej w Lleidzie, gdzie zmagania zakończyła w ćwierćfinale po porażce z Camilą Osorio (64. WTA). Teraz Polka bierze udział w niedawno rozpoczętych zawodach w Rzymie. Tam jej pierwszą rywalką była Ashlyn Krueger (66. WTA).

Świetny występ Fręch. Polka gra dalej

Fręch bardzo dobrze rozpoczęła to starcie i szybko przełamała rywalkę. W swoim gemie serwisowym spisała się jednak fatalnie i szybko straciła podanie. Następnie znów nie dała rady przy własnych serwisach i jej sytuacja zaczęła się bardzo komplikować. Polka dużo lepiej prezentowała się jednak przy podaniach rywalki, co udowodniła w piątym gemie. Przełamała w nim Krueger, następnie z dużymi problemami utrzymała podanie i tym samym doprowadziła do wyrównania 3:3.

Następnie znów świetnie zaprezentowała się przy podaniu rywalki i ją przełamała. W kolejnym gemie była blisko zwycięstwa i wydawało się, że pierwszy set wpadnie na jej konto. Krueger w kapitalnym stylu wróciła jednak do gry i doprowadziła do remisu 5:5. Następnie po raz kolejny udowodniła, że świetnie czuje się w returnie, a dużo gorzej przy własnym podaniu. W efekcie był remis 6:6 i pierwszego seta rozstrzygnął tie-break. W nim Polka pokazała klasę i pewnie wygrała 7:2. Tym samym pierwszy set wpadł na jej konto.

W drugiej partii Fręch spisywała się dużo lepiej. Szybko przełamała rywalkę, do tego utrzymała własne podanie. W kolejnym gemie była o krok od podwyższenia wyniku. Prowadziła 40:0, ale dała się dogonić Amerykance. Polka popełniła zbyt dużo błędów i w efekcie straciła podanie. Szybko się jednak zrehabilitowała. Po bardzo długim boju ponownie przełamała rywalkę i prowadziła 3:1. Polka świetnie wykorzystywała coraz częstsze błędy rywalki i dzięki temu na jej konto wpadł również kolejny gem. Tym samym bardzo zbliżyła się do zwycięstwa w tym meczu. I finalnie się to jej udało. Polka spokojnie i bez większych problemów dokończyła tę partię i wygrała 6:3, a w całym meczu 7:6, 6:3.

Dzięki temu zwycięstwu Fręch awansowała do drugiej rundy, gdzie czeka ją starcie z Coco Gauff (3. WTA).