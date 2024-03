Putincewa rozpętała burzę po meczu ze Świątek. "To naprawdę żałosne"

Iga Świątek (1. WTA) świetnie spisuje się podczas turnieju WTA 1000 w Indian Wells. Polka idzie jak burza. W drugiej rundzie wyeliminowała Amerykankę Danielle Collins (56. WTA) 6:3, 6:0, następnie pokonała Czeszkę Lindę Noskovą (29. WTA) 6:4, 6:0, a w środę ograła Kazaszkę Julię Putincewę (79. WTA) 6:1, 6:2 i dzięki temu zwycięstwu awansowała do ćwierćfinału. To spotkanie było jednak bardzo wymagające, ponieważ Putincewa robiła, co w jej mocy, by wyprowadzić Polkę z równowagi.

- Długo ten mecz nie miał żadnej historii, ale w drugiej partii Kazaszka zaczęła dziwnie się zachowywać. Oprócz rzucania rakietą w wyniku frustracji była triumfalna radość po pierwszym przełamaniu czy zagrany serwis od dołu - pisał Filip Modrzejewski ze Sport.pl.

Internauci krytykują Julię Putincewę

Kilka godzin po zakończonym meczu w mediach społecznościowych pojawił się film, na którym widać dziwaczne zachowanie Putincewy. W czwartym gemie drugiego seta Kazaszka postanowiła rozproszyć Polkę. 29-latka podczas serwisu Świątek zaczęła poruszać się na korcie, by jej przeciwniczka nie skupiła się na piłce. Zachowanie Putincewy sprawiło, że najlepsza rakieta świata popełniła podwójny błąd serwisowy. Działanie Kazaszki nie przeszło niezauważone przez internautów, którzy nie zostawili na niej suchej nitki.

"Dużo poruszała się po korcie podczas serwu Igi. Iga zaliczyła z tego powodu podwójny błąd serwisowy. Nawet sędzia spotkania zwrócił jej uwagę z tego powodu i kazał jej przestać" - tak jeden z użytkowników podsumował zachowanie Julii Putincewy.

Inna internautka podzieliła się ciekawą opinią. "Gdyby Iga to zrobiła, całe środowisko TT (Twitter - przyp.red.) byłoby w szoku" - czytamy w komentarzu.

"Nigdy nie zapominacie, że Iga nieumyślnie uniosła ręce do góry w trakcie meczu rozgrywanego trzy lata temu, za co przecież przeprosiła. Ale mimo to do teraz na każdym kroku wypominacie jej zachowanie. Jednocześnie nigdy nie potępiacie chrząkaczy. Biedna dziewczyna" - dodał inny internauta. W ten sposób nawiązał do pojedynku Świątek z Donną Vekić, w którym Polka była krytykowana za machanie rękami pod siatką.

"To naprawdę żałosne" - podsumował jeden z fanów.

Teraz przed Świątek kolejne wyzwanie w Indian Wells. W ćwierćfinale zmierzy się z Caroline Woźniacki. Mecz odbędzie się w czwartek 14 marca, najlepsza rakieta świata pojawi się na placu gry nie wcześniej niż przed 20:30. Jeśli Polka pokona Woźniacki, w półfinale zagra z lepszą z pary Anastazja Potapowa (33. WTA)/Marta Kostjuk (32. WTA).