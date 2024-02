Polacy zachowywali się tak, że Świątek nie wytrzymała. Padły mocne słowa [WIDEO]

Iga Świątek (1. WTA) nie miała łatwo na starcie turnieju WTA 1000 w Dubaju. Potrzebowała dwóch godzin, aby w drugiej rundzie pokonać 6:4, 6:4 Sloane Stephens (41. WTA). W tym meczu była gorąco dopingowana przez licznie zgromadzonych na trybunach rodaków, choć w pewnym momencie coś w niej pękło.

Iga Świątek ze stanowczym apelem do Polaków w Dubaju. "Byłoby łatwiej"

W szóstym gemie drugiego seta Polka długo walczyła o przełamanie, które mogłoby znacząco odmienić przebieg spotkania. Miała aż cztery break pointy, lecz wszystkie zmarnowała, przez co Stephens doprowadziła do wyniku 3:3. Chwilę później stało się coś niespodziewanego.

W trakcie przerwy kamery wyłapały emocjonalne słowa Świątek skierowane do polskich kibiców. - Świetnie! Jakbyście jeszcze nie gadali w trakcie akcji, byłoby łatwiej - rzuciła, gdy ci zagrzewali ją do walki. Jej stanowcza reakcja wynikała najprawdopodobniej z tego, że już wcześniej miała zastrzeżenia do ich głośnego zachowania (zgłaszała to nawet sędzi), niespotykanego na meczach tenisowych.

Zaskakująca końcówka meczu Igi Świątek. Gorąca dyskusja z kibicami, a potem fajerwerki

Wydaje się, że słowa wypowiedziane przez Świątek najbardziej zmobilizowały ją samą. Co prawda po gładko wygranym gemie serwisowym (na 4:3) w dwóch kolejnych znów miała trudności, ale w końcu udało jej się przełamać Stephens i wygrać mecz. Chociaż w samej końcówce spotkania również nie brakowało niespodzianek. "W ostatnim gemie tenisistki rozglądały się przez chwilę zdziwione, bo słychać było wystrzał fajerwerków. Nie zmąciło to jednak koncentracji 22-latki, która niedługo później sama mogła celebrować udany początek turnieju" - podsumowała Agnieszka Niedziałek ze Sport.pl.

W trzeciej rundzie turnieju WTA 1000 w Dubaju Igę Świątek czeka spotkanie z Eliną Switoliną. Zostanie ono rozegrane w środę 21 lutego, najwcześniej o godzinie 16:00 czasu polskiego. Relacja na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.