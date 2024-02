Świątek przemówiła po ciężkim meczu. Jaśniej się nie da. "Nie ulżyło mi"

Iga Świątek (1. WTA) po wygranym turnieju w Dosze przeniosła się do Dubaju. Tam na początek zawodów rangi WTA 1000 trafiła na Sloane Stephens (41. WTA) i po zaciętym spotkaniu pokonała ją 6:4, 6:4. Po dwugodzinnym boju udzieliła pomeczowego wywiadu na korcie.

Iga Świątek pokonała Sloane Stephens w Dubaju. Tak skomentowała wygraną

Polka podkreśliła, że na jej dyspozycję nie miały większego wpływu niedawne występy w Katarze. A wyrównany mecz mógł podobać się kibicom. - Nie powiedziałabym, że mi ulżyło. Po zeszłorocznych doświadczeniach wiedziałam, że jestem w stanie szybko się przystosować. Byłam bardzo pozytywnie nastawiona. Sloane zagrała bardzo dobrze, rozegrałyśmy wiele gemów na przewagi, było też wiele break pointów. Przez to było to naprawdę interesujące spotkanie - powiedziała.

Polkę dopytano o to, co sprawiło jej trudności i jak sobie z tym poradziła. - Wkładałam wiele siły w uderzenia, dobrze to wykorzystywała. Poza tym dobrze czytała grę. Musiałam mocniej skupić się na taktyce niż na sile uderzeń. Zrobiłam to i cieszę się, że przeszłam dalej - wyjaśniła.

Iga Świątek o kolejnej przeciwniczce w turnieju w Dubaju. "Darzymy się wielkim szacunkiem"

Świątek została również zapytana także o Elinę Switolinę, z którą zagra w trzeciej rundzie. - Darzymy się wielkim szacunkiem, wspólnie robiliśmy imprezę charytatywną dla Ukarany. Znamy się całkiem nieźle. Grałyśmy na Wimbledonie (Świątek przegrała - red.), ale chcę pokazać, że wyciągnęłam z tego lekcję i zagrać nieco lepiej - podsumowała.

Spotkanie pomiędzy Igą Świątek a Eliną Switoliną zostanie rozegrane w środę 21 lutego, najwcześniej o godzinie 16:00 czasu polskiego. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej na Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.